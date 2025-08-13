Šefica Hitne: 'Djelatnici ne žele beneficirani staž'; Hitnjaci ljuti: 'Ma ona laprda sve i svašta...'

Ogorčeni smo preko svake mjere i najavljujemo da krajem rujna ili početkom listopada idemo u veliki prosvjed. Tražit ćemo podršku svih sindikata, kao i pripadnika drugih žurnih službi, policajaca i vatrogasaca, najavljuju Tomislav Petrušić, predsjednik Udruge Hitna 194, i Danijel Šota, predsjednik Hrvatskog sindikata hitne medicine.

Povod ogorčenosti, ali i konačna “točka na i” koja je presudila da se ponovno ide u prosvjed izjava je dr. Maje Grba Bujević, ravnateljice Hrvatskog zavoda za hitnu medicinu, koja je za HRT u utorak rekla da “djelatnici Hitne pomoći ne žele beneficirani radni staž”. Nije jasno zašto je Grba Bujević izgovorila tako nešto, tim više što su hitnjaci još 2022. prosvjedovali tražeći beneficirani staž, i do danas od tog zahtjeva nisu odustali.

- Nije ovo nama ništa novo. No prije mjesec dana je ponovno izabrana za ravnateljicu Zavoda na mandat od četiri godine, pa opet laprda sve i svašta. Jer dosad je neko vrijeme šutjela, očito su i u HDZ-u shvatili kako je bolje kad šuti. Istodobno, čudi me da Vlada i Ministarstvo zdravstva ne mogu u svojim redovima naći kompetentnu osobu koja bi ovaj odgovoran posao kvalitetno obavljala - govori nam Tomislav Petrušić.

Kaže kako se Udruga Hitna 194 baš sprema javno objaviti istraživanje koje su proveli prije tri godine i koje je pokazalo da čak 99,2 posto djelatnika Hitne pomoći želi beneficirani radni staž. Od ukupno 4000 ljudi koji rade u terenskim hitnim službama, istraživanje je rađeno na uzorku od njih 500, a tu su uključeni liječnici, tehničari, vozači i dispečerske jedinice. Beneficirani staž bi htjeli takav da na jednu godinu staža dobiju još tri mjeseca, što drugim riječima znači da bi ljudi koji provedu radni vijek u Hitnoj pomoći mogli u mirovinu s otprilike 55 godina.

- Rad u Hitnoj je neopisivo stresan, troši čovjeka. Imam kolege koji su već sa 60 godina toliko zdravstveno oštećeni da ne mogu više raditi. Otišli su im vid, sluh i motorika, a o psihičkom izgaranju da ne pričamo. Troje smo u timu kad izađemo na teren i sav posao je samo na nama - tumači Petrušić.

Beneficirani staž je cilj od kojega neće odustati ni Hrvatski sindikat hitne medicine, kao ni od donošenja Zakona o hitnoj medicinskoj službi koji Hrvatska nema. Predsjednik ovoga sindikata, Danijel Šota, kaže kako bi taj zakon jasno regulirao rad hitnih medicinskih službi u cijeloj Hrvatskoj i omogućio u svakom dijelu države jednaku medicinsku skrb. Ujedno, kao i Udruga Hitna 194 traže ostavku Maje Grba Bujević.

- Nećemo stati s našim zahtjevima. Kako je otišao Beroš, tako je sve stalo. Ministarstvu zdravstva smo poslali desetke dopisa, ali ministrica Hrstić ne reagira. Da nam odobre beneficirani staž, to bi državu koštalo između sedam i osam milijuna eura godišnje. Za mene je već kasno, ja sam u tom poslu 40 godina, ali žao mi je ovih mladih koji rade u hitnima i trpe nepravdu - kaže nam Danijel Šota dodajući kako se nakon izjave Maje Grba Bujević osjeća istinski povrijeđeno.

Na posljednjem sastanku s bivšem ministrom Berošem dobio je, kaže, obećanje da će se uvesti beneficirani radni staž za hitnjake, i to s blagoslovom premijera. No Maja Grba Bujević sad to ponovno osporava.

- Ako premijer želi hitne pomoći na ulicama, na prosvjedu, imat će ih uskoro - kaže Šota.

Posao ljudi koji rade u Hitnoj pomoći najstresniji je među svim žurnim službama, i to je općepoznata činjenica. Kao i ona tužna istina da hitnjacima na terenu neprestano prijete, napadaju ih, tuku, psuju i vrijeđaju. Redovita je pojava, što su hitnjaci često pričali za medije, da se na njih izvlače noževi i pištolji.lt djelatnika.