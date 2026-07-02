Obavijesti

News

Komentari 0
VAŽAN PROJEKT

Ministarstvo potvrdilo: Počinje gradnja nove zgrade KBC Osijek

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ministarstvo potvrdilo: Počinje gradnja nove zgrade KBC Osijek
3
Foto: grad Osijek
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je kako početak realizacije projekta predstavlja važan korak u modernizaciji hrvatskog zdravstvenog sustava

Ministarstvo zdravstva izvijestilo je u četvrtak da započinje provedba projekta izgradnje i opremanja nove zgrade Kliničkog bolničkog centra Osijek, jednog od najvećih zdravstvenih infrastrukturnih projekata u Hrvatskoj, procijenjenog na više od 800 milijuna eura.

Nova bolnička zgrada trebala bi osigurati suvremenije prostorne, tehnološke i organizacijske uvjete za pružanje zdravstvene zaštite, unaprijediti uvjete rada zdravstvenih djelatnika te dodatno ojačati ulogu Osijeka kao regionalnog zdravstvenog središta, navodi Ministarstvo.

Početak provedbe projekta obilježen je radnim sastankom u Ministarstvu zdravstva na kojem su sudjelovali predstavnici tog ministarstva, Ministarstva financija, Osječko-baranjske županije i KBC-a Osijek.

Foto: grad Osijek

Savjetovanje s gospodarskim subjektima počinje u petak čime se otvara prva faza provedbe projekta i priprema postupka javne nabave.

Ministrica zdravstva Irena Hrstić izjavila je kako početak realizacije projekta predstavlja važan korak u modernizaciji hrvatskog zdravstvenog sustava.

"Izgradnjom nove zgrade KBC-a Osijek građanima će biti dostupnija, kvalitetnija i sigurnija zdravstvena zaštita, a zdravstvenim djelatnicima osigurat će se suvremeni uvjeti rada, primjereni potrebama moderne medicine i budućih generacija pacijenata", poručila je Hrstić.

Projekt izgradnje i opremanja nove zgrade KBC-a Osijek uvršten je u Program Vlade Republike Hrvatske za mandat od 2024. do 2028. godine, a Vlada je 28. svibnja ove godine donijela zaključak kojim podupire njegovu izgradnju i opremanje te osigurala preduvjete za pokretanje konkretnih aktivnosti.

Foto: grad Osijek

Projekt nove zgrade KBC-a Osijek već je niz godina jedan od najvećih planiranih ulaganja u hrvatsko bolničko zdravstvo. Nova građevina trebala bi objediniti dio bolničkih sadržaja koji su danas raspoređeni na više lokacija te omogućiti učinkovitiju organizaciju rada i suvremene uvjete liječenja za stanovnike Osječko-baranjske županije i šire regije istočne Hrvatske.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Kaos u Njemačkoj i Švicarskoj: Otkazali su stotine letova, jako nevrijeme stiže i u Hrvatsku!
EVO ŠTO NAS ČEKA

Kaos u Njemačkoj i Švicarskoj: Otkazali su stotine letova, jako nevrijeme stiže i u Hrvatsku!

U Bavarskoj su zabilježene poplavljene ceste, srušena stabla i udari groma, dok je u Švicarskoj više od 10.000 putnika ostalo pogođeno poremećajima u zračnom prometu
FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje
U SUDARU I FRKA PETEŠIĆ

FOTO PLENKOVIĆ IMAO SUDAR Pokupili Tomaševićev stupić, udario ga i drugi auto iz pratnje

Kako nam je potvrdio glasnogovornik Vlade Marko Milić, svi su dobro, a dva su se auta iz pratnje međusobno sudarila pri kočenju na Savskoj cesti gdje su ovih dana postavili žute barijere. Osim Plenkovića, u autu je bio i Zvonimir Frka Petešić
Sin mi je prestao hodati čekajući da odobre lijek. Vrijeme je za ovu bolest najvažnije...
BITKA ZA TERAPIJU

Sin mi je prestao hodati čekajući da odobre lijek. Vrijeme je za ovu bolest najvažnije...

Oboljelima od Duchenneove mišićne distrofije lijek može produljiti djetinjstvo. Čekaju hoće li ga HZZO odobriti. Podršku dječacima dao i Dominik Livaković

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026