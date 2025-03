Ministarstvo šalje inspekciju na otok i u bolnicu: Ovako su Franu 8 i pol sati vozili do Dubrovnika

Tek treći dan nakon smrti Frane Borovine s Lastova Ministarstvo je odlučilo poslati inspekciju u dubrovačku bolnicu, ali i na otok odakle su prevozili mladića čak osam i pol sati.

Kako smo ranije objavili, mladića su vozili s Lastova trajektom 'Marko Polo' u Vela Luku na Korčuli, pa potom kolima hitne pomoći po otoku do grada Korčule. Potom opet trajektom u Orebić pa kolima preko Pelješca do Dubrovnika.

Tako su ga vozili jer, kako tvrde, brodice hitne pomorske medicinske pomoći zbog lošeg vremena nisu mogle isploviti. Nije mogao poletjeti ni medicinski helikopter, a MORH nisu niti zvali.

Zbog svega toga, put mladića do bolnice trajao je čak 8 sati i 38 minuta. Putem su ga morali i reanimirati, ali mladiću nije bilo spasa.

Njegovi prijatelji su očajni.

- Inače živi u Blatu na Korčuli, a njegova familija ima i kuću na Lastovu i često je tamo boravio. Ovaj put tamo se zatekao jer je nešto radio. Sve je počelo s bolovima u uhu zbog kojih je prije nekih mjesec dana oko dva ujutro posjetio hitnu u Blatu. Dali su mu nekakvu injekciju i kapi i rekli mu da se ujutro javi svojoj obiteljskoj liječnici koja upalu nije vidjela – ispričali su nam njegovi prijatelji dok su drugi dodali kako mu je uho očišćeno, no da antibiotik nije dobio.

- Njega je nastavilo boljeti. Ta bol proširila se na vilicu, pa je posjetio i zubara misleći da nije do zuba, no i tamo su mu rekli da je sve u redu, da je možda upala živca. Glava ga je i dalje boljela i on bi tada popio nekakav brufen. Tako je otišao na Lastovo, gdje je u subotu sam otišao tamošnjem liječniku jer je glavobolja postala neizdrživa i žalio se da osjeća da mu srce lupa. Izmjerili su mu tlak i zaključili da je dehidrirao. Tu je već majka bila s njim na Lastovu – prepričavali su nam njegovi prijatelji dodajući kako je majka u nedjelju primjetila da slabije čuje i da mu smeta svjetlo. Otišao je odmoriti se.

- Majka mu je navečer rekla da mora nešto pojesti, on se ustao iz kreveta, već tada mu je bilo teško stajati na nogama. Ona je primjetila i da čudno gleda, ne komunicira i otišli su na hitnu u Lastovo. Svo to vrijeme je imao povišenu temperaturu. Koliko znamo, nitko mu ni krv tijekom tog perioda nije izvadio. Na hitnoj na Lastovu su se svi okupili, postalo je dramatično, nitko ništa nije govorio što se događa. Dalje je sve poznato. Reanimirali su ga već na trajektu, a potom i u Blatu. Kad su ga stabilizirali krenuli su put Dubrovnika, ali nažalost, nije mu bilo spasa. U pitanju je bio meningitis - rekli su njegovi prijatelji u potpunom šoku. Kako neslužbeno doznajemo, preminuo je od sepse i meningitisa te posljedično, zatajenja srca.

Bi li njegov život mogao biti spašen da je brodica hitne medicinske pomoći zaista sposobna prevaliti nemirno more i valove od šest metara, kao i olujne vjetrove? Da je umjesto u Dubrovniku bila na vezu na Lastovu i da su njezine performanse zaista onakve kakvima su predstavljene, Frano bi u bolnici bio za dva sata koliko treba za plovidbu dugu 60-ak milja pri brzini od 30 čvorova.