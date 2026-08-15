Ministarstvo turizma: Nije utvrđen identitet poginule

Ministarstvo turizma i sporta (MINTS) u subotu poslijepodne je izvijestilo da još nije utvrđen identitet poginule osobe u požaru kod Omiša i da nisu, kao ni Hrvatska turistička zajednica (HTZ), tijelo nadležno za identifikaciju stradalih u požaru.

"Ministarstvo turizma i sporta i HTZ izrazili su u priopćenju sućut povodom pogibije osobe u požaru kod Omiša, čiji identitet još nije utvrđen. Ministarstvo turizma i sporta, kao ni HTZ nisu tijela nadležna za identifikaciju stradalih u požaru", kaže Ministarstvo reagirajući na objave u subotu na Hini i drugim medijima.

U ranije dostavljenom dopisu u subotu, a na upit Hine o situaciji oko požara i aktivnostima koje poduzimaju zbog turista, iz MINTS-a i HTZ-a je, uz ostalo, navedeno: "Prije svega, izražavamo iskrenu sućut obitelji poginule, te duboko žaljenje zbog tragičnih posljedica ovog događaja".