Obavijesti

News

Komentari 0
POŽAR U DALMACIJI

Ministarstvo turizma: Nije utvrđen identitet poginule

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Ministarstvo turizma: Nije utvrđen identitet poginule
Omiš: Brojni ugostiteljski objekti podođeni požarom | Foto: Marko Seper/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Ministarstvo turizma i sporta i HTZ izrazili su u priopćenju sućut povodom pogibije osobe u požaru kod Omiša, čiji identitet još nije utvrđen

Ministarstvo turizma i sporta (MINTS) u subotu poslijepodne je izvijestilo da još nije utvrđen identitet poginule osobe u požaru kod Omiša i da nisu, kao ni Hrvatska turistička zajednica (HTZ), tijelo nadležno za identifikaciju stradalih u požaru.

"Ministarstvo turizma i sporta i HTZ izrazili su u priopćenju sućut povodom pogibije osobe u požaru kod Omiša, čiji identitet još nije utvrđen. Ministarstvo turizma i sporta, kao ni HTZ nisu tijela nadležna za identifikaciju stradalih u požaru", kaže Ministarstvo reagirajući na objave u subotu na Hini i drugim medijima.

DRAMA U DALMACIJI Turisti o strašnom požaru: Uspjeli smo uzeti samo torbu
Turisti o strašnom požaru: Uspjeli smo uzeti samo torbu

U ranije dostavljenom dopisu u subotu, a na upit Hine o situaciji oko požara i aktivnostima koje poduzimaju zbog turista, iz MINTS-a i HTZ-a je, uz ostalo, navedeno: "Prije svega, izražavamo iskrenu sućut obitelji poginule, te duboko žaljenje zbog tragičnih posljedica ovog događaja".

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
VIDEO Četiri kanadera gase na Dinari, stanje ozlijeđenih u KBC Split i dalje bez promjena
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Četiri kanadera gase na Dinari, stanje ozlijeđenih u KBC Split i dalje bez promjena

DUGI OTOK U petak navečer buknuo je požar iznad mjesta Brbinj. Vatra se jako brzo proširila. Vatrogasci su objavili dramatičnu snimku...
Kod Omiša pronađeno tijelo nestale Dragane Antešević (34)?
NESLUŽBENO

Kod Omiša pronađeno tijelo nestale Dragane Antešević (34)?

Prema informacijama MUP-a, Dragana Antešević jedina je osoba čiji je nestanak prijavljen nakon požara na tom području
Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug
PRONAŠLI TIJELO

Bježala od požara i poginula?: Obitelj nestale Dragane dala DNK uzorke, došao i suprug

Dragana Antešević (34) iz Kotor Varoši u BiH radila kao sezonska radnica. Navodno je bila u automobilu s još dvoje ljudi. Bježali su od požara, u jednom trenutku se udaljila

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026