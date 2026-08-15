Turisti o strašnom požaru: Uspjeli smo uzeti samo torbu

Turistkinja iz Njemačke opisala je trenutak kada su usred noći morali napustiti hotel zbog požara na području Omiša, piše Slobodna dalmacija.

– Bila je to velika nesreća. Spavali smo, a onda je moja teta ušla u spavaću sobu i rekla nam da moramo napustiti hotel jer je izbio veliki požar. Nismo znali što trebamo učiniti, pa smo uzeli svoje stvari i izašli – rekla je Jessica Dziurzik.

– Mislim da je bilo oko ponoći. Bilo nas je strah, uzeli smo neke važne stvari i počeli bježati.

Za nju i njezinu obitelj noć koja je trebala biti tek dio bezbrižnog godišnjeg odmora pretvorila se u neizvjesnu i dramatičnu borbu s vatrenom stihijom.

– Imamo samo ovu torbu – obitelj iz požara evakuirana brodom pa autobusom. Obitelj, koja ima dvoje djece, iz požara je uspjela iznijeti tek najosnovnije.

– Imam dvoje djece i muža. Sa sobom imamo samo jednu torbu. To je sve što smo uspjeli ponijeti – rekla je Regina Affeld, mama dvojice dječaka.

Iza sebe su morali ostaviti gotovo sve što su imali.

– Ostali su automobil, bicikli, odjeća... zapravo sve. Imamo samo ovu torbu.

Kažu da su im tijekom evakuacije pomogli pripadnici Crvenog križa, koji su im osigurali vodu i osnovnu pomoć.