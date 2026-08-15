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DRAMA U DALMACIJI

Turisti o strašnom požaru: Uspjeli smo uzeti samo torbu

Piše 24sata,
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Turisti o strašnom požaru: Uspjeli smo uzeti samo torbu
Omiš: Mještani i turisti prenoćili u gradskoj sportskoj dvorani Ribnjak | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Bila je to velika nesreća. Spavali smo, a onda je moja teta ušla u spavaću sobu i rekla nam da moramo napustiti hotel jer je izbio veliki požar

Turistkinja iz Njemačke opisala je trenutak kada su usred noći morali napustiti hotel zbog požara na području Omiša, piše Slobodna dalmacija.

– Bila je to velika nesreća. Spavali smo, a onda je moja teta ušla u spavaću sobu i rekla nam da moramo napustiti hotel jer je izbio veliki požar. Nismo znali što trebamo učiniti, pa smo uzeli svoje stvari i izašli – rekla je Jessica Dziurzik.

– Mislim da je bilo oko ponoći. Bilo nas je strah, uzeli smo neke važne stvari i počeli bježati.

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Za nju i njezinu obitelj noć koja je trebala biti tek dio bezbrižnog godišnjeg odmora pretvorila se u neizvjesnu i dramatičnu borbu s vatrenom stihijom.

– Imamo samo ovu torbu – obitelj iz požara evakuirana brodom pa autobusom. Obitelj, koja ima dvoje djece, iz požara je uspjela iznijeti tek najosnovnije.

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– Imam dvoje djece i muža. Sa sobom imamo samo jednu torbu. To je sve što smo uspjeli ponijeti – rekla je Regina Affeld, mama dvojice dječaka.

Iza sebe su morali ostaviti gotovo sve što su imali.

– Ostali su automobil, bicikli, odjeća... zapravo sve. Imamo samo ovu torbu.

Kažu da su im tijekom evakuacije pomogli pripadnici Crvenog križa, koji su im osigurali vodu i osnovnu pomoć.

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