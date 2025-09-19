Ministarstvo vanjskih poslova: Hrvatska oštro osuđuje kršenje estonskog zračnog prostora

Hrvatska snažno osuđuje ulijetanje ruskih zrakoplova u estonski zračni prostor i takvu rusku provokaciju smatra ozbiljnom prijetnjom, objavilo je Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u petak navečer.

"Izražavamo punu podršku i solidarnost s Estonijom te zajedno s našim saveznicima ostajemo čvrsto predani očuvanju naše zajedničke europske i euroatlantske sigurnosti", poručilo je hrvatsko ministarstvo.

Estonija je u petak priopćila da su tri borbena zrakoplova MiG-31 ušla u estonski zračni prostor bez dopuštenja i tamo ostala 12 minuta.

Incident se dogodio nešto više od tjedan dana nakon što je više od 20 ruskih dronova ušlo u poljski zračni prostor u noći s 9. na 10. rujna, od kojih su neke morali obarati NATO-ovi zrakoplovi.

NATO i Europska unija osudili su u petak upad ruskih borbenih zrakoplova u Estoniju i izrazili solidarnost s tom baltičkom zemljom.

“Ruski zrakoplovi danas su povrijedili estonski zrači prostor. NATO je odmah odgovorio i presreo ruske zrakoplove”, objavila je glasnogovornica NATO-a na X-u.

“Ovo je još jedan primjer nepromišljenog ruskog ponašanja i NATO-ove sposobnosti reagiranja”, dodaje glasnogovornica.

“Današnja povreda estonskog zračnog prostora od ruskih vojnih zrakoplova iznimno je opasna provokacija”, istaknula je visoka predstavnica EU-a za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas.

Švedska vojska objavila fotografije ruskih aviona

"Nakon povrede estonskog zračnog prostora, švedski lovci JAS 39 danas su presreli i nadzirali tri ruska lovca MiG-31 iznad Baltičkog mora. Švedska je uvijek spremna, zajedno s našim saveznicima, osigurati sigurnost, zaštitu i integritet svog zračnog prostora", piše švedska vojska na X-u.

"Već neko vrijeme povećavamo spremnost naših borbenih zrakoplova i unaprijed raspoređenih kapaciteta na Gotlandu. To nam omogućuje bržu i učinkovitiju reakciju na ruske aktivnosti u i iznad Baltičkog mora. Pažljivo pratimo situaciju", dalje navode.