Ministarstvo zdravstva odbacilo tvrdnje Ivane Kekin: 'Mi nismo uveli reket roditeljima sportaša'

Ministarstvo zdravstva poručilo je u nedjelju da ne određuje cijenu zdravstvenih pregleda sportaša niti je nadležno za određivanje njihove cijene, odbacivši tvrdnje saborske zastupnice Možemo! Ivane Kekin koja je to ministarstvo prozvala zbog “uvođenja reketa roditeljima čija se djeca bave sportom”.

“Stoga je netočno ministarstvu pripisivati cijene koje pojedini pružatelji zdravstvenih usluga naplaćuju za obavljanje pregleda, a posebno ih nazivati ‘reketom’ koji je navodno uvela država”, priopćilo je ministarstvo, reagirajući na izjavu Kekin o zdravstvenim pregledima djece koja se bave sportom.

Ministarstvo je odbacilo i pokušaje stvaranja dojma da je Pravilnik pisan u interesu pojedinog privatnog pružatelja zdravstvenih usluga, navodeći da su u njegovoj izradi sudjelovali stručnjaci relevantnih područja.

Navode također da je radna skupina na razini ministarstava zdravstva te turizma i sporta već razmotrila sve izazove u implementaciji nakon stupanja Pravilnika na snagu te usuglasila rješenja.

“Ako saborska zastupnica smatra da pojedine stručne odredbe Pravilnika treba mijenjati, imala je priliku to učiniti tijekom javnog e-Savjetovanja, ali je njena reakcija tada izostala”, poručili su.

Ministarstvo je također poručilo kako neprihvatljivim smatra svako neopravdano povećanje cijene pregleda u odnosu na cijene koje su se za takve preglede uobičajeno naplaćivale, ističući da to što je pregled propisan i standardiziran ne smije biti povod za neopravdano podizanje cijena, naveli su.

Zdravstvene ustanove i druge pružatelje koji obavljaju te preglede ministarstvo je pozvalo da postupaju odgovorno i da propisani zdravstveni standard ne koriste kao razlog za povećavanje financijskog opterećenja roditelja.

“Pravilnik nije donesen kako bi se stvarala nova obveza roditeljima ili pogodovalo bilo kojem pružatelju zdravstvenih usluga. Njegovo donošenje proizlazi iz Zakona o sportu, a cilj je bio napokon jasno definirati i ujednačiti zdravstvene preglede sportaša te osigurati jednake standarde zdravstvene sigurnosti, kažu u Ministarstvu zdravstva.

Naglašavaju da je Kekin u današnjim istupima izostavila spomenuti da se pregled prema novom modelu obavlja jednom godišnje, dok je prethodno postojala obveza pregleda dva puta godišnje.

“Dakle, cilj novog uređenja nije povećavanje broja pregleda i troškova roditelja, već racionalizacija sustava uz istodobno podizanje i ujednačavanje standarda zdravstvene sigurnosti”, rekli su.

“Ako netko zdravstvenu sigurnost djece naziva “reketom”, Ministarstvo će na takve tvrdnje odgovoriti jasno i argumentirano: Zdravlje djece nije reket, Pravilnik nije cjenik. A sigurnost djece nije prostor za skupljanje političkih bodova”, poručili su iz ministarstva, dodavši kako je njihov posao osigurati da zdravstveni standardi budu stručni, jednaki i sigurni za svakog pacijenta.

Saborska zastupnica Kekin poručila je kako je Ministarstvo zdravstva uvelo novi reket za sve roditelje čija se djeca bave sportom i moraju plaćati obvezni opsežni liječnički pregled te traži reviziju Pravilnika u kojem je sudjelovao i jedan od privatnih pružitelja usluga Tomislav Madžar.