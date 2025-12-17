Ministarstvo zdravstva 'pere ruke': 'Nismo imali saznanja o prijavama protiv psihijatra'

Ministrica zdravstva Irena Hrstić rekla je u srijedu da Ministarstvo zdravstva nije imalo saznanja o prijavama vezanim uz ponašanje uhićenog osječkog psihijatra komentirajući tvrdnje liječnika Stanislava Rogulje da je ranije bezuspješno upozoravao na ponašanje tog svoga kolege.

"Konkretno, u ovom slučaju, Ministarstvo zdravstva nije imalo saznanja, nije bila prijava kod nas. Je li bila prijava na razini zdravstvene ustanove, to treba pitati upravu (bolnice)", izjavila je ministrica Hrstić u utorak upitana za istupe psihijatra Rogulje koji tvrdi da je ranije upozoravao na probleme i ponašanje svoga kolege, osumnjičenog za nekoliko kaznenih djela.

Pojasnila je i da Ministarstvo uvijek postupa na svaku prispjelu prijavu, neovisno od koga i s koje razine dođe – ili kroz jedinicu za kvalitetu ili kroz izlazak zdravstvene inspekcije na teren. No, u ovom slučaju prijava nije zaprimljena.

„Ako je postojala prijava na razini zdravstvene ustanove, to je pitanje za upravu KBC-a Osijek. Svaka zdravstvena ustanova ima ustrojenu jedinicu za kvalitetu u kojoj se sve prijave, anonimne ili potpisane, analiziraju prema zadanoj metodologiji. Nadam se da je, ako je takvih prijava bilo, tako postupano i u KBC-u Osijek“, istaknula je ministrica Hrstić.

Osijek: Privođenje osumnjičenog zdravstvenog djelatnika kod istražnog suca | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Na pitanje o otkazu Stanislavu Rogulji, koji navodi da je dobio otkaz nakon što je više puta prijavio uhićenog psihijatra, ali i druge kolege sa Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju, te o inicijativama građana koji putem društvenih mreža traže njegov povratak na posao, Hrstić je odgovorila da Ministarstvo o tome nema saznanja.

„Nisam upoznata o razlozima otkaza kolegi o kojem govorite i o tome ne mogu davati komentare. To je ciljano pitanje koje treba postaviti zdravstvenoj ustanovi“, odgovorila je Hrstić novinarima uoči predstavljanja nove kampanje Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka dojke koju organizira HZJZ.

U ponedjeljak je uhićen 46-godišnji psihijatar iz KBC-a Osijek kojega policija sumnjiči za četiri kaznena djela, među kojima su povreda djetetovih prava, bludne radnje, omogućavanje trošenja droga te neovlaštena proizvodnja i promet drogama, a sud mu je odredio jednomjesečni istražni zatvor.