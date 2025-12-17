Liječnik iz Osijeka o uhićenom dječjem psihijatru: 'Svi su sve znali, ali su sustavno šutjeli...'

Godinama se znalo što se događa, ali se sustavno šutjelo, tvrdi za Index.hr dr. Stanislav Rogulja, bivši zaposlenik Zavoda za dječju i adolescentnu psihijatriju KBC-a Osijek, komentirajući uhićenje 46-godišnjeg dječjeg psihijatra osumnjičenog za niz teških kaznenih djela.

Uhićenje liječnika, koji je radio s najranjivijim skupinama, djecom i adolescentima, šokiralo je javnost, no prema tvrdnjama Rogulje, ono nije iznenađenje za one koji su godinama radili unutar sustava. Kako kaže, problematično ponašanje sada osumnjičenog psihijatra bilo je poznato kolegama, nadređenima i upravi bolnice, ali reakcije nije bilo.

Rogulja, specijalist psihijatrije koji je u KBC-u Osijek radio od 2016. godine, tvrdi da je više puta upozoravao na neprimjereno i opasno ponašanje kolege. Umjesto sankcija za prijavljenog liječnika, posljedice su, kaže, snosili oni koji su progovarali. Sam Rogulja dobio je više opomena, a u rujnu ove godine i otkaz.

Policija sumnjiči uhićenog psihijatra da je između 2016. i 2019. godine zloupotrijebio svoj položaj radeći s maloljetnim pacijentima, pri čemu im se navodno neprimjereno obraćao, fizički ih dodirivao te im omogućavao konzumaciju droge. Istraga je, prema policijskim navodima, pokazala i da je drogu davao odraslim osobama sve do 2023. godine.

Rogulja tvrdi da je obrazac ponašanja bio vidljiv godinama. Posebno mu je, kaže, bilo sumnjivo što je psihijatar radio gotovo isključivo s adolescenticama. “Riječ je o izrazito ranjivoj skupini”, naglašava, dodajući da su i kolege primjećivale neobičan sastav pacijenata u čekaonici.

Prema njegovim riječima, psihijatar je otvoreno afirmirao konzumaciju alkohola i droga, a i sam je bio poznat po takvom ponašanju.

- U takvom okruženju bilo je nemoguće pacijentima ozbiljno govoriti o štetnosti ovisnosti - kaže Rogulja.

Posebno uznemirujuće su tvrdnje o neprimjerenom fizičkom kontaktu s pacijenticama. Rogulja navodi da je više puta svjedočio ulascima u osobni prostor djevojaka, dodirivanju i ponašanju koje se ni na koji način ne može opravdati liječničkim odnosom. Jedan takav prizor, tvrdi, vidio je i osobno, a nije bio jedini svjedok.

Osim toga, spominje i fotografije na kojima se vidi kako psihijatar puši u krugu bolnice, na dječjem igralištu, u društvu maloljetnih pacijentica.

Prema Roguljinim riječima, ozbiljni incidenti događali su se i ranije. Prisjeća se slučaja u kojem je psihijatar navodno fizički napao maloljetnog pacijenta s autizmom, pred svjedocima, ali je odgovornost izostala. Svjedoci koji su govorili u korist uprave, tvrdi, bili su nagrađeni, dok su oni koji su govorili istinu bili marginalizirani.

Govori i o drugom slučaju, u kojem je psihijatar navodno udarao psihotično dijete vezano za krevet, a potom nasrnuo na liječnicu koja ga je prijavila. Taj slučaj, prema Rogulji, nikada nije dobio sudski epilog.

- Prijavljivao sam i njega i druge nepravilnosti u bolnici. Rezultat? Opomene, pritisci i na kraju otkaz - kaže Rogulja, dodajući da je upozoravao i na navodne financijske malverzacije i lažne račune prema HZZO-u. Sve prijave, tvrdi, bile su odbačene.

Iz KBC-a Osijek poručuju da razlozi otkaza nisu povezani s aktualnim slučajem te da ih, zbog sudskog postupka, ne mogu dodatno komentirati.

Unatoč svemu, Rogulja kaže da ne žali što je progovorio. Nakon uhićenja javlja mu se, kaže, velik broj ljudi koji mu priznaju da je bio u pravu, ali i da je pogriješio jer nije šutio.

- Možda bi mi bilo lakše da jesam. Ali jednostavno nisam mogao - rekao je.