Psihijatar monstrum iz Osijeka zlostavljao djecu, ali nije dobio otkaz: 'Liječnik je suspendiran'

Dječji psihijatar iz Osijeka koji je uhićen pod sumnjom da je svoje maloljetne pacijente, djecu, u osječkoj bolnici neprimjereno dodirivao po tijelu i davao im drogu na konzumaciju, nalazi se u jednomjesečnom istražnom zatvoru, a s posla je suspendiran, dok mu plaća i dalje ide. Bolnica mu zbog zakona koji je na snazi nije mogla dati otkaz nego samo suspenziju dok god ne bude pravomoćna presuda.

Ravnatelj KBC-a Osijek, dr. Krunoslav Šego, za 24sata je rekao da je dotični psihijatar prijavljen u srpnju zbog sumnje u napad na autistično dijete.

- Odmah smo sve prijavili policiji i Centru za socijalnu skrb, a dalje od policije o incidentu nismo imali nikakve informacije u kojem smjeru ide istraga. Nismo ga mogli suspendirati niti mu dati otkaz dok nemamo informaciju da je pokrenut kazneni postupak protiv njega - rekao nam je dr. Šego.

24sata poslala su upit policiji što je s tim slučajem, a odgovor ćemo objaviti kad ga dobijemo.

Ravnatelj Šego odgovorio nam je i da su ga u ovom slučaju, kad je uhićen, odmah suspendirali.

- Nakon uhićenja imali smo temelja za suspenziju i odmah smo ga suspendirali. Otkaz mu nismo dali jer se, prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, otkaz daje kad presuda protiv zaposlenika bolnice postane pravomoćna. Naime, u slučaju da ga sud oslobodi, ispalo bi da smo mu povrijedili radno pravo i imao bi osnove za tužbu. Sad je bilo bitno udaljiti ga s radnog mjesta. I da nije u pritvoru, bio bi udaljen s posla jer je dobio suspenziju. Najvažnije je da ne dolazi u kontakt s pacijentima, pa se ovom suspenzijom postiže svrha, da nema kontakt s pacijentom i ne idete u meritum kaznenog postupka - rekao je ravnatelj KBC-a Osijek.

Kasnije nam je stiglo i priopćenje KBC-a Osijek u kojem navode da "Recentni slučaj ne mogu dalje komentirati. Sve informacije koje je KBC Osijek zaprimio vezane uz uhićenog liječnika, su bez odgode dostavljene nadležnim institucijama na daljnje postupanje. Za sve detalje vezane uz navedeni slučaj molimo obratite se nadležnom državnom odvjetništvu. Vezano uz upite o otkazu ugovora o radu drugom liječniku s istog Zavoda, odlučno odbacujemo insinuacije da ranije uručeni otkaz ima bilo kakve uzročno-posljedične veze s ovim slučajem".

Evo što kaže zakon

Podsjetimo kako je tijekom proteklog ljeta na snagu stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Izmijenjeni članak 156. kaže: "Ako je protiv radnika u radnom odnosu u sustavu zdravstva koji neposredno u vidu zanimanja pruža zdravstvenu zaštitu ili koji sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima pokrenut kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka (Kaznena djela protiv spolne slobode i Kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta), poslodavac će udaljiti tog radnika od obavljanja poslova do obustave kaznenog postupka odnosno najduže do pravomoćnosti sudske presude".

Zakon propisuje i da tijekom udaljenja od obavljanja poslova radniku pripada naknada plaće u iznosu od 60%, a ako uzdržava obitelj, 80% od osnovne plaće radnika uvećane za dodatak za radni staž koji bi ostvario da je radio.

Ovim je zakonom propisano i da otkaz ide samo nakon pravomoćne presude.

"Ako radnik u radnom odnosu u sustavu zdravstva koji neposredno u vidu zanimanja pruža zdravstvenu zaštitu ili koji sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima bude pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela iz stavka 1. ovoga članka, poslodavac će otkazati ugovor o radu bez obveze poštivanja propisanog ili ugovorenog otkaznog roka izvanrednim otkazom ugovora o radu, u roku od 15 dana od dana saznanja za pravomoćnu osudu, a nakon isteka tog roka redovitim otkazom ugovora o radu, u kojem će slučaju poslodavac, istodobno uz otkazivanje ugovora o radu, tog radnika osloboditi obveze rada tijekom otkaznog roka".

Propisano je i što u slučaju da je presuda oslobađajuća.

"Ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni postupak pokrenut protiv radnika u radnom odnosu u sustavu zdravstva koji neposredno u vidu zanimanja pruža zdravstvenu zaštitu odnosno koji sudjeluje u dijagnostičkim i terapijskim postupcima ili je pravomoćnom presudom oslobođen od odgovornosti ili je u odnosu na radnika donesena pravomoćna odbijajuća presuda, poslodavac će mu nadoknaditi razliku između isplaćenog postotka i punog iznosa naknade plaće iz stavka 4. ovoga članka od prvoga dana udaljenja".

Pitali smo Ministarstvo planiraju li se izmjene Zakona tako da se uključe i druga kaznena djela u članak 156. A ne samo kaznena djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta te kaznena djela protiv spolne slobode.

- Tijekom ove godine provedene su izmjene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti usmjerene na jačanje zaštite prava i dostojanstva pacijenata, kao i dostojanstva zdravstvenih radnika koji neposredno pružaju zdravstvenu zaštitu, te ostalih radnika u sustavu zdravstva koji sudjeluju u dijagnostici i liječenju.

U idućim izmjenama Zakona Ministarstvo će razmotriti i ostale mogućnosti usmjerene na daljnje unaprjeđenje zaštite prava pacijenata, uz prethodnu provedbu stručnih analiza i savjetovanja sa zainteresiranom javnošću - odgovorili su nam iz Ministarstva zdravstva.

Policija je, kako smo već pisali, u utorak objavila da su dovršili istragu nad 46-godišnjim doktorom iz Osijeka zbog počinjenja više kaznenih djela na štetu maloljetnika i dvoje punoljetnih.

- Utvrđeno je da se od 2016. do 2019. godine u zdravstvenoj ustanovi u Osijeku prema svoja četiri pacijenta, koji su u to vrijeme bili maloljetni, obraćao neprimjerenim riječima, neprimjereno ih dodirivao po tijelu i davao im drogu na konzumaciju - navodi policija i dodaje:

- Također je utvrđeno da je od 2018. do 2023. godine davao na konzumaciju drogu punoljetnim osobama, svojim poznanicima, sada 35-godišnjakinji i 35-godišnjaku - objavili su iz policije.

Nakon pretrage doma i ordinacije policija je osječkom psihijatru oduzela dva računala, mobitel, 33 plastične vrećice marihuane ukupne mase 213,9 grama, devet prozirnih paketića s 12 tableta MDMA ukupne mase 4,53 grama, plastični paketić hašiša težak 0,69 grama, pet prozirnih plastičnih vrećica s MDMA ukupne mase 4,71 gram, šest paketića s amfetaminom mase 3,24 grama. Kako piše Telegram, žrtve su odlučile svjedočiti protiv njega te tužiteljstvo smatra kako sad ima dovoljno dokaza da ga kazneno goni. Nakon svega su se oglasili i iz ravnateljstva KBC-a Osijek. U svom su priopćenju naveli da surađuju sa svim nadležnim institucijama i da su uhićenog liječnika udaljili s posla.

Ministarstvo zdravstva: Zlouporaba položaja apsolutno je nedopustiva

Reagiralo je i Ministarstvo zdravstva, koje izražava "duboku zgroženost te najoštrije osuđuje kaznena djela koja se, prema informacijama Policijske uprave osječko-baranjske, stavljaju na teret zdravstvenom djelatniku iz Osijeka".

- Riječ je o iznimno teškim, moralno i društveno neprihvatljivim postupanjima koja predstavljaju grubo kršenje zakona, profesionalnih standarda i temeljnih etičkih načela zdravstvene struke. Zlouporaba položaja zdravstvenog djelatnika, osobito na štetu djece i maloljetnika, apsolutno je nedopustiva te za takva djela ne može i neće biti nikakvog opravdanja. Ovakvi postupci ozbiljno narušavaju povjerenje građana u zdravstveni sustav i bacaju ljagu na profesiju koja je utemeljena na sigurnosti, skrbi i povjerenju. Ministarstvo zdravstva ima nultu stopu tolerancije prema svakom obliku nasilja, zlostavljanja i kriminala u zdravstvenom sustavu te u potpunosti podržava odlučno i zakonito postupanje policije i pravosudnih tijela. Očekujemo da svi odgovorni budu sankcionirani najstrožim kaznama propisanima zakonom. Zaštita pacijenata, a osobito djece, apsolutni je prioritet Ministarstva zdravstva - navode u priopćenju.

Ministarstvo je, dodaju, u kontinuiranom kontaktu s upravom zdravstvene ustanove u kojoj je ravnatelj, u okviru svojih upravljačkih ovlasti, pokrenuo unutarnji nadzor.

- Po dovršetku postupka i sukladno utvrđenim činjenicama razmotrit će se daljnje mjere s ciljem sprečavanja sličnih situacija u budućnosti te jačanja i očuvanja najviše razine povjerenja građana u zdravstvene ustanove i zdravstveni sustav u cjelini - poručuju iz ministarstva.

O svemu se oglasila i Hrvatska liječnička komora, koja je, kako navode u svom priopćenju, "duboko zgrožena slučajem psihijatra iz Osijeka koji je uhićen zbog sumnje na kaznena djela povezana sa zlouporabom droga, zlostavljanjem djece i maloljetnika i povredom prava djece".

- Takvo ponašanje predstavlja teško kršenje zakona te temeljnih etičkih načela liječničke profesije - kažu.