Svi detalji tragične potrage za dalmatinskim planinarima: 'Oni su nestali pred očima kolegice'

Čim smo locirali prvog unesrećenog, prostrujala je nama "graperima" jeza u obliku vriska: "PLAAAAZ!!!" (op.a., lavina). U jaruzi se ne možete pravilno povući, pa se u nekoliko sekundi svatko snašao najbolje što je mogao. Nadali smo se da će sve brzo proći. Nasreću, svi smo ostali na svojim mjestima i nastavili kopati. To je ujedno bio i znak za nas da je stvar postala preopasna te da moramo prekinuti operaciju. Na kraju dana i mi smo nečiji muževi, sinovi, kćeri, očevi i majke.

POGLEDAJTE VIDEO

Pokretanje videa... 01:26 Dolazak Davora Božinovića na mjesto potrage | Video: Luka Safundžić/24sata

Opisali su tako članovi članovi slovenske Gorske službe spašavanja iz Bohinja izrazito opasnu akciju traganja i spašavanja trojice Hrvata, koje je u nedjelju na planini Tosc zatrpala lavina. Ona se aktivirala iznad staze između Vodnikova doma u Velom polju i Studorskog prevala oko 10 sati i doslovno pokosila tri planinara koji su se pokušavali spustiti s planine. Kako neslužbeno doznaju 24sata, s njima je u trenutku nesreće bila četvrta planinarka, no kako je bila malo dalje, imala je sreće da je snijeg ne povuče. Alarmirala je odmah još trojicu kolega koji su bili u planinarskom domu. Pozvane su odmah sve hitne službe, a zatrpani su doslovno nestali u bjelini, i to od 80 do 100 metara od same staze.

Ranije su Hini dežurni u Vodnikovu domu rekli da su im se planinari koji su u subotu došli u dom predstavili kao Splićani te da su ujutro bili upozoreni na dolazak hladne fronte i pogoršanje vremenskih uvjeta.

- Riječ je o hrvatskim planinarima iz Splita i okolnih mjesta, uključujući Solin, Kaštel Sućurac i Žrnovnicu - rekao je Boštjan Repinc iz Policijske uprave Kranj.

Neki su povezali da je i taj iz Kaštel Sućurca jedan od dvojice za kojima se traga, ali nije. On se javio svojima, živ je.

Kako piše Slobodna Dalmacija, jedan od poginulih je iz solinskog naselja Sveti Kajo, dok su druga dvojica mlada braća iz Kaštel Lukšića. Jedan u dobi od oko 32, a drugi oko 26 godina. Navode kako se jedan od braće vjenčao prije nekoliko mjeseci, dok se drugi uskoro trebao oženiti. Sama kaštelanska obitelj je na putu za Sloveniju.

Podsjetimo, u akciju su gorski spasioci iz Bohinja krenuli odmah po dojavi i doslovno hvatali zimsku odjeću. Pojasnili su kako nitko od njih nije očekivao da će poziv, na početku jeseni, stići baš za lavinu.

- Dugo nismo imali toliko stvari u automobilima i jako smo željeli s njima uspjeti doći sve do Konjščice, kako bi se barem dio puta prošao. S nekoliko prepreka, u obliku drveća preko ceste, upravo smo to i uspjeli. Ušli smo u zimsku bajku na Konjščici, ali ne kako bismo tamo uživali, već iz vrlo ozbiljnih razloga. S kolegama iz Radovljice doslovno smo se morali probijati kroz novonapadali i zbijeni snijeg koji je, u ne tako rijetkim trenucima, dosezao 'do prsa' planinara početnika, kako volimo reći u žargonu. Nakon dvosatne muke konačno smo stigli na mjesto nesreće, našli očevice i započeli aktivnosti koje su omogućile da dvadesetak spasilaca pristupi provaliji - napisali su spasioci.

Dodali su kako su uvjeti bili izazovni. U početku praktički nisu ništa mogli vidjeti, snijeg je nemilice padao i dobro ih natopio. Puhao je i vjetar, zbog čega su se i oni tresli na zimi. Na nekim dijelovima morali su spontano i puzati.

Nakon pronalaska prvog tijela, do ostalih zbog opasnih uvjeta nisu mogli.

Puzali su po stazi

- Brzo smo pripremili unesrećenog za prijevoz helikopterom, a posljednji od nas je prevezen u dolinu u mrklome mraku.

Dan nakon lavine stožer cijele operacije bio je smješten u Starim Fužinama, iz kojih se vidi vrh planine prema kojoj su Hrvati krenuli. Smješten u lokalnom vatrogasnom društvu i gorskoj službi, tek veći broj policije i traka dali su naslutiti da se tu odvija nešto veće. U velikoj dvorani bila je postavljena operativa - karte na računalima i komunikacija s ljudima na terenu.

Put do ondje bio je pun magle, bilo je jasno da helikopter u ponedjeljak rano ujutro neće moći poletjeti. Vrijeme se mijenjalo iz minute u minutu, pa se tako i helikopter našao u zraku. U samom stožeru bio je vrh slovenske spasilačke službe predvođen slovenskim ministrom unutarnjih poslova Boštjanom Poklukarom, koji je čekao kolegu Davora Božinovića. I dok je Božinović dolazio u stožer, u javnosti se pojavila informacija kako su nestali Hrvati locirani.

Kako neslužbeno doznaju 24sata, spasioci su preko kolega iz Hrvatske dobili informacije kako je jedan od mobitela nestalih poslao oznaku o lokaciji. Baterija je pokazivala kako je blizu kraja rada, no ipak je pomogla u lociranju. S obzirom na podatke, uspjeli su suziti krug potrage u jedan od kvadranata.

U samome mjestu gdje je stožer bio smješten, tek pokoji stanovnik rekao nam je kako je čuo za tragediju.

- Strašno. Bilo je upozorenje pa mi nije jasno gdje su išli. Ipak je to velika tragedija, dugo ne pamtim da se ovako nešto dogodilo - kratko nam je prokomentirao jedan mještanin.

Borba s vremenom nastavljena je čim je to bilo moguće.

- U ponedjeljak ujutro smo nastavili spašavanje. Helikopter nas je odveo do podnožja jaruge. S obzirom na ono što smo vidjeli dan prije, zaključili smo da je najveća vjerojatnost da su preostale nestale osobe tamo. Naše su se slutnje pokazale točnima - pišu spasioci.

I potražni psi sudjelovali

Drugoga Hrvata pronašao je potražni pas, a malo kasnije pronašli su i trećeg. Nijednom nisu mogli pomoći i mogli su samo zaključiti smrt. Jedan je navodno bio na metar i pol, drugi na metar dubine.

Među prvima je loše vijesti prvi doznao sam ministar Božinović. Kako je i sam potvrdio od same dojave pa sve do kraja, vodila se intenzivna komunikacija između Hrvatske i Slovenije. Kako na razini GSS-a, tako na političkom vrhu.

- To je velika tragedija. Trojica mladih u jednom danu. Znamo da je skupina imala sedam pripadnika, četvero su sigurni. Ove vijesti su nas potresle. Zahvalio bih se svim slovenskim službama - rekao je Božinović i izrazio sućut obiteljima trojice planinara.

O svemu se oglasio i predsjednik RH Zoran Milanović.

- Izražavam duboku sućut obiteljima i bliskim osobama nastradalih planinara u Sloveniji. To je tragedija. Zahvaljujem i predsjednici Slovenije na izraženoj sućuti. Slovenska služba je napravila, siguran sam, sve što je mogla, ali pomoći nije bilo. Još jednom izražavam duboku sućut obiteljima mladih ljudi koji su nastradali - napisao je Milanović.

Sućut obiteljima iskazali su i sami spasioci.

- Još skupljamo misli o svemu tome, prizori i osjećaji su još vrlo živi i nastavit ćemo o njima razmišljati još neko vrijeme. Moramo zahvaliti kolegama iz Radovljice i Jesenica koji su nam priskočili u pomoć u ovom zahtjevnom spašavanju. Izražavamo iskrenu sućut rodbini pokojnika. Na kraju, ne možemo bez savjeta koji smo s vama (pre)mnogo puta podijelili: razmislite kad, zašto i kako idete u planine, ne zbog nas, nego zbog onih koji vas čekaju kod kuće. Sretno! - pišu spasioci.

U Kaštelima najavili dan žalosti

Zbog pogibije dvojice sumještana u Julijskim Alpama u Sloveniji iz Gradske uprave najavili su da će u Kaštelima biti proglašen dan žalosti.

"Ta tragedija i gubitak života duboko su potresli našu zajednicu", rekao je Hini glasnogovornik Grada Kaštela Frane Smoljo.

U ime Grada Kaštela izrazio je duboku sućut obitelji i prijateljima dvojice braće i planinara čija su tijela pronađena u slovenskim Alpama.

Gradonačelnik Kaštela Denis Ivanović i gradske službe razmatraju proglašenje Dana žalosti u Kaštelima, a odluka o tomu bit će donesena nakon konzultacija s roditeljima stradalih planinara te nakon saznanja kada će njihova tijela biti prevezena iz Slovenije u Kaštela, rekli su u kaštelanskoj Gradskoj upravi.

Mještani Kaštelana za stradalu braću tvrde da su bili uzoriti mladići, a stariji se nedavno oženio.