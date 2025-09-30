Obavijesti

News

Komentari 0
MIROVNI PLAN

Ministri arapskih i islamskih zemalja pozdravili prijedlog Donalda Trumpa za Gazu

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Ministri arapskih i islamskih zemalja pozdravili prijedlog Donalda Trumpa za Gazu
Foto: Profimedia

Arapski ministri vanjskih poslova hvale Trumpov prijedlog za mir u Gazi! Podrška SAD-u i povjerenje u završetak sukoba. Hoće li ovo donijeti dugo očekivani mir na Bliskom istoku

Ministri vanjskih poslova Saudijske Arabije, Jordana, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Katara i Egipta pozdravili su u ponedjeljak prijedlog američkog predsjednika Trumpa za završetak rata u Gazi, navodi se u zajedničkoj izjavi. Ministri su, zajedno s drugim ministrima vanjskih poslova arapskih i islamskih zemalja, izrazili spremnost na pozitivnu suradnju sa SAD-om i relevantnim stranama kako bi se finalizirao sporazum i osigurala njegova provedba, izvijestila je agencija Reuters.

Ministri su izrazili povjerenje u Trumpovu sposobnost da zacrta put prema miru i istaknuli važnost partnerstva sa Sjedinjenim Državama u osiguravanju stabilnosti u regiji.

Pozdravili su Trumpov prijedlog, koji uključuje prekid rata, obnovu Gaze, sprječavanje raseljavanja Palestinaca, postizanje sveobuhvatnog mira, te njegovu izjavu da Izraelu neće biti dopušteno anektiranje Zapadne obale, prenijeli su mediji bliskoistočnih zemalja.

SNIMLJENE IZVAN ZEMLJE Trump uvodi carine na filmove: 'Kradu nam posao baš kao što se bebama kradu slatkiši...'
Trump uvodi carine na filmove: 'Kradu nam posao baš kao što se bebama kradu slatkiši...'

U izjavi se također poziva na potpuno povlačenje Izraela, obnovu Gaze i uspostavu pravednog mirovnog procesa temeljenog na rješenju o dvjema državama. Prema tom okviru, Gaza bi bila u potpunosti ujedinjena sa Zapadnom obalom unutar palestinske države u skladu s međunarodnim pravom, što su ministri opisali kao ključ za postizanje trajne regionalne stabilnosti i sigurnosti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'
EVO ŠTO TO ZNAČI

Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'

Na račune 1,23 milijuna umirovljenika trajni godišnji dodatak stiže u drugoj polovici prosinca
CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...
ŠTO SE JOŠ NEĆE DOGODITI?!

CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...

U samo desetak sati u Zagrebu je bilo jedno puknuće cijevi, prometna nesreća te požar. I to sve na ponedjeljak, u smiraj rujna
Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu
VIDEO: SMRT NA SVADBI

Detaljna rekonstrukcija drame u Šibeniku: Ispalio je raketu u tlo, odbila se od stupa ženi u glavu

Tijekom svadbe B. C. (52) ispalio je signalnu raketu. Odbila se od metalnog stupića i pogodila Antoniju Đ. (35). Umrla je. Šibenčani u šoku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025