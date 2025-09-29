Trump uvodi carine na filmove: 'Kradu nam posao baš kao što se bebama kradu slatkiši...'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je najavio da će uvesti stopostotne carine na sve filmove koji će se snimati izvan zemlje, što je potez bez presedana koji bi mogao preokrenuti globalni poslovni model Hollywooda. Ovaj Trumpov potez ukazuje na njegovu spremnost da proširi protekcionističke trgovinske politike na kulturne industrije, što povećava neizvjesnost kada su posrijedi studiji koji uvelike ovise o prihodima s međunarodnih blagajni i o prekograničnim koprodukcijama.

Mjeru je objavio na svojoj platformi Truth Social, tvrdeći da američka filmska produkcija gubi tlo pod nogama u odnosu na međunarodnu konkurenciju.

"Druge su zemlje ukrale filmski posao od Sjedinjenih Američkih Država, baš kao što se bebama kradu slatkiši", napisao je.

No još je nejasno koje će pravne ovlasti Trump koristiti za uvođenje stopostotnih carina na filmove snimljene izvan zemlje.

Bijela kuća nije zasad odgovorila na Reutersov zahtjev da prokomentira kako će se carine provest. Ni Warner Bros. Discovery, Comcast, Paramount Skydance i Netflix nisu zasad odgovorili. U međuvremenu su dionice Netflixa pale za 1,5 posto u ranoj fazi trgovanja.

Predsjednik je zamisao o uvođenju filmske tarife prvi put spomenuo u svibnju, no tada je iznio vrlo malo detalja, pa vodeći ljudi industrije zabave nisu bili sigurni hoće li se ona primjenjivati ​​samo na određene zemlje ili će se odnositi na sav uvoz.

Vlasnici studija Reutersu su ranije ove godine rekli da su "zbunjeni" načinom na koji bi se takve carine trebale provesti s obzirom na to da moderni filmovi često koriste usluge produkcije, financiranja, postprodukcije i vizualnih efekata iz više zemalja.