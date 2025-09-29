Obavijesti

News

Komentari 0
SNIMLJENE IZVAN ZEMLJE

Trump uvodi carine na filmove: 'Kradu nam posao baš kao što se bebama kradu slatkiši...'

Piše hina,
Čitanje članka: < 1 min
Trump uvodi carine na filmove: 'Kradu nam posao baš kao što se bebama kradu slatkiši...'
Foto: Alexander Drago

Još je nejasno koje će pravne ovlasti Trump koristiti za uvođenje stopostotnih carina na filmove snimljene izvan zemlje

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je najavio da će uvesti stopostotne carine na sve filmove koji će se snimati izvan zemlje, što je potez bez presedana koji bi mogao preokrenuti globalni poslovni model Hollywooda. Ovaj Trumpov potez ukazuje na njegovu spremnost da proširi protekcionističke trgovinske politike na kulturne industrije, što povećava neizvjesnost kada su posrijedi studiji koji uvelike ovise o prihodima s međunarodnih blagajni i o prekograničnim koprodukcijama.

Mjeru je objavio na svojoj platformi Truth Social, tvrdeći da američka filmska produkcija gubi tlo pod nogama u odnosu na međunarodnu konkurenciju.

"Druge su zemlje ukrale filmski posao od Sjedinjenih Američkih Država, baš kao što se bebama kradu slatkiši", napisao je.

SASTAJU SE U PONEDJELJAK Benjamina Netanyahua pritišću desni partneri uoči sastanka s Trumpom - žele Zapadnu obalu
Benjamina Netanyahua pritišću desni partneri uoči sastanka s Trumpom - žele Zapadnu obalu

No još je nejasno koje će pravne ovlasti Trump koristiti za uvođenje stopostotnih carina na filmove snimljene izvan zemlje.

Bijela kuća nije zasad odgovorila na Reutersov zahtjev da prokomentira kako će se carine provest. Ni Warner Bros. Discovery, Comcast, Paramount Skydance i Netflix nisu zasad odgovorili. U međuvremenu su dionice Netflixa pale za 1,5 posto u ranoj fazi trgovanja.

MOGU NOSITI ATOMSKU bombu Moskva je sad laka meta: 'Te Tomahawke Amerikanci daju samo najbližim suradnicima'
Moskva je sad laka meta: 'Te Tomahawke Amerikanci daju samo najbližim suradnicima'

Predsjednik je zamisao o uvođenju filmske tarife prvi put spomenuo u svibnju, no tada je iznio vrlo malo detalja, pa vodeći ljudi industrije zabave nisu bili sigurni hoće li se ona primjenjivati ​​samo na određene zemlje ili će se odnositi na sav uvoz.

Vlasnici studija Reutersu su ranije ove godine rekli da su "zbunjeni" načinom na koji bi se takve carine trebale provesti s obzirom na to da moderni filmovi često koriste usluge produkcije, financiranja, postprodukcije i vizualnih efekata iz više zemalja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'
EVO ŠTO TO ZNAČI

Umirovljenicima na račun stiže 13. mirovina: 'Izgleda pravedno, a to nije uopće prava mirovina'

Na račune 1,23 milijuna umirovljenika trajni godišnji dodatak stiže u drugoj polovici prosinca
CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...
ŠTO SE JOŠ NEĆE DOGODITI?!

CRNI PONEDJELJAK Pucnjava na Jarunu, požar na Kaptolu, pukla cijev. Iskočio je tramvaj...

U samo desetak sati u Zagrebu je bilo jedno puknuće cijevi, prometna nesreća te požar. I to sve na ponedjeljak, u smiraj rujna
FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!
STRAŠNO

FOTO UŽASA Ovo je automobil u kojem je poginuo čovjek na A7!

Čovjek je u ponedjeljak ujutro poginuo u nesreći na autocesti A7, stotinjak metara od čvora Jadranovo sjever u smjeru Rupe. U sudaru su sudjelovala dva vozila, no stanje drugog čovjeka još uvijek nije poznato. Iz Hrvatskog autokluba su izvijestili kako je zbog prometne nesreće prekinut je promet na autocesti A7 između čvorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Rupe.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025