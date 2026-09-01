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DIPLOMACIJA

Ministri obrane i vanjskih poslova EU-a raspravljaju o Ukrajini i Bliskom istoku

Piše HINA,
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Ministri obrane i vanjskih poslova EU-a raspravljaju o Ukrajini i Bliskom istoku
Foto: ANTONIO BAT
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Nakon radne večere u ponedjeljak, ministri obrane će u utorak prijepodne raspraviti o podršci bloka za Ukrajinu. Šefovi diplomacija okupljaju se u utorak i srijedu na neformalnom sastanku, Gymnichu.

Ministri obrane i vanjskih poslova zemalja članica Europske unije se u utorak okupljaju u Wicklowu, južno od irskog glavnog grada Dublina, radi razgovora o Ukrajini i Bliskom istoku.

Nakon radne večere u ponedjeljak, ministri obrane će u utorak prijepodne raspraviti o podršci bloka za Ukrajinu. Šefovi diplomacija okupljaju se u utorak i srijedu na neformalnom sastanku, Gymnichu.

Očekuje se da će se razgovori usredotočiti na implementaciju europskog zajma u vrijednosti od 90 milijardi eura za Kijev te daljnju podršku za ukrajinske oružane snage, ali i bližu suradnju obrambenih industrija Ukrajine i EU-a.

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Također, ministri će vjerojatno razgovarati o sve većoj važnosti svemira u modernoj obrani te situaciji na Bliskom istoku s fokusom na Libanon i pomorsku sigurnost.

Šefovi diplomacije zemalja članice Unije će u Wicklow doći u utorak navečer, a o daljnjoj potpori za Ukrajinu će raspravljati u srijedu.

Dok financijske potrebe Kijeva rastu, očekuje se da će se ponovo pojaviti pitanje o tome što učiniti s oko 210 milijardi eura vrijednom imovinom ruske središnje banke, zamrznutom zbog sankcija bloka.

Ministri vanjskih poslova će također razgovarati o novim sankcijama protiv Moskve zbog njenog rata protiv Ukrajine.

Kada je riječ o Bliskom istoku, rasprave će se vjerojatno usredotočiti na širu situaciju u regiji te humanitarnu krizu u Pojasu Gaze, ali i uvođenju sankcija Izraelu zbog postupanja s Palestincima, piše njemačka agencija dpa.

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