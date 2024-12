HDZ-ova ministrica o susretu s napadačem iz Prečkog: 'Nisam to planirala. Bilo je slučajno'

Nova ministrica zdravstva Irena Hrstić posjetila je prošlog tjedna u bolnici mladića (19) koji je napao učiteljicu i učenike u Osnovnoj školi Prečko. Jedno dijete preminulo je od ozljeda zadobivenih u napadu.

Pričala s njim prije policije?!

- Ja sam se njemu obratila kao liječnik i upitala sam za njegovo zdravstveno stanje. To je bio slučajan susret, nisam ga planirala posjetiti. Isto kao što je u dopuni bilo da je to bilo slučajni susret u povratku s dijagnostičke pretrage. To je jedina i potpuna istina - kazala je ministrica, inače gastroenterolog, tijekom posjete Sisku i Petrinji, piše Večernji list.

Poslali smo upite ministru Božinoviću, MUP-u i državnom odvjetništvu tko je i zašto pustio ministricu kod osumnjičenika za teško ubojstvo i četiri pokušaja teškog ubojstva i je li moguće da je ministrica pričala s osumnjičenikom prije policije. Jer kako je liječnik rekao u subotu, napadač je operiran i, citiramo 'pričat će s policijom kad bude u mogućnosti'. Hrstić je poručila kako nije kontaktirala ni napadačevu majku. Kratko je javnost izvijestila o stanju drugih ozlijeđenih u stravičnom napadu.

- Sve ide na dobro i bit će polako otpusti - kazala je ministrica.

O posjetu ministrice napadaču ranije se oglasilo ministarstvo zdravstva.

- Ministrica zdravstva Irena Hrstić obišla je zdravstvene ustanove u Zagrebu s namjerom da posjeti ozlijeđenu djecu i učiteljicu iz OŠ Prečko te da se informira o daljnjem tijeku njihovog zdravstvenog stanja. Iz izjave ministrice Hrstić vrlo je jasno kako je prilikom posjeta pristupila prvenstveno kao dugogodišnja liječnica. Obilazak počinitelja nije bio planiran, a kako je usputno prolazila i kroz mjesto u kojem je smješten počinitelj, kratko se informirala o njegovom zdravstvenom stanju. Nije ni na koji način ugrožen tijek istrage niti se vodio bilo kakav razgovor u vezi s počinjenim kaznenim djelom - kazali su za 24sata iz ministarstva.

Pravni eksperti šokirani postupanjem ministrice

Novinari 24sata razgovarali su s pravnim stručnjakom koji nam je naglasio da takvo ponašanje ministrice nije u redu...

- Ministrica zdravstva nema što raditi kod osumnjičenog. Još bi mogao shvatiti da je sudska vještakinja pa da je razgovarala s njim u sklopu hitnih istražnih radnji, iako bi i to bilo čudno, no prije toga, prevencije radi, nema tko s njim kontaktirati - rekao nam je ranije šokirano pravni stručnjak.

- Nije mi jasno niti kako je policija tako nešto dopustila. On je osoba pod nadzorom policije i prvo, kad se za to steknu uvjeti, mora biti lišen slobode pa se tek onda pristupa ispitivanju, utvrđivanju ubrojivosti itd. Procedura se mora poštovati. Pitanje je je li on u stanju dati iskaz istražiteljima i je li ga dao. Ministrica zdravstva je naime, direktno ili indirektno, praktično u liječničkoj hijerarhiji osoba koja je nadređena svima koji su bili u kontaktu s osumnjičenikom. Baš zbog toga ne bi smjela kontaktirati s osumnjičenikom. Naime, što ako se utvrdi, da je netko zbog grubog propusta ili greške u liječenju, odlučio da osumnjičenik nije zadržan na liječenju, ili, možda da čak postoji sumnja da je netko počinio kazneno djelo? - pitao se pravni ekspert