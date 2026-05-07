Nizozemske bolnice potvrdile: Dvoje evakuiranih putnika s kruzera pozitivni na hantavirus

Dvije nizozemske sveučilišne bolnice potvrdile su da je dvoje putnika, koji su medicinski evakuirani s kruzera MV Hondius pogođenog smrtonosnom epidemijom hantavirusa, pozitivni na tu bolest, piše Deutche Welle. Epidemija na kruzeru "MV Hondius", koji je plovio iz Argentine, eskalirala je nakon što je potvrđeno da je nekoliko osoba zaraženo, a troje putnika, nizozemski par i njemačka državljanka, je preminulo.

Sveučilišni medicinski centar Leiden (LUMC) i Radboudumc u Nijmegenu zbrinuli su pacijente koji su prebačeni s broda dok je bio usidren kod obala Zelenortskih Otoka. Sveučilišni medicinski centar u Leidenu u četvrtak je izdao priopćenje u kojem potvrđuje zarazu kod pacijenta primljenog dan ranije.

- Sada je potvrđeno da je hospitalizirani pacijent zaražen hantavirusom. Pacijent je o tome obaviješten i dao je dopuštenje za dijeljenje ove informacije. Pružamo svu podršku i skrb koja je pacijentu trenutno potrebna i poduzimamo sve mjere opreza kako bismo to učinili sigurno - stoji u priopćenju bolnice.

Nedugo prije toga, i sveučilišna bolnica Radboudumc u Nijmegenu potvrdila je da je pacijent primljen kod njih također pozitivan. Iz bolnice su poručili da su poduzete sve potrebne mjere kako bi se spriječilo daljnje širenje.

- U skladu s međunarodno dogovorenim protokolima, na odjelu gdje je pacijent primljen poduzete su odgovarajuće mjere izolacije kako bi se spriječilo širenje - naveli su iz Radboudumca, uvjeravajući da ne postoji rizik od infekcije za osoblje ili druge pacijente.

Ukupno tri osobe evakuirane su s broda u srijedu. Prvim medicinskim letom, koji je sletio u zračnu luku Schiphol u srijedu navečer, stigle su dvije osobe. Jedan od njih, 56-godišnji Britanac i član posade, prevezen je u LUMC. Druga osoba, 65-godišnja Njemica, prebačena je u bolnicu u Düsseldorfu u Njemačkoj, a njezino stanje je opisano kao stabilno i bez simptoma virusa.

Drugi medicinski let, koji je prevozio trećeg evakuiranog putnika, 41-godišnjeg Nizozemca, kasnio je i sletio je tek u četvrtak ujutro. On je potom primljen u bolnicu Radboudumc u Nijmegenu, gdje je kasnije potvrđena zaraza.

Epidemija na brodu MV Hondius izazvala je veliku zabrinutost jer je potvrđeno da se radi o andskom soju hantavirusa, jedinom poznatom soju koji se u rijetkim slučajevima može prenositi s čovjeka na čovjeka. Prijenos obično zahtijeva blizak i produžen kontakt. Do sada je potvrđeno osam slučajeva zaraze, a tri su osobe preminule.

Zdravstvene vlasti diljem svijeta pokušavaju ući u trag za oko 30 putnika koji su napustili brod na otoku Sveta Helena 24. travnja, prije nego što je virus službeno potvrđen 2. svibnja. U međuvremenu, brod s više od 100 preostalih putnika i članova posade plovi prema Kanarskim otocima. Stjuardera KLM-a također je hospitalizirana u Amsterdamu zbog sumnje na hantavirus. Ona je bila u kontaktu sa 69-godišnjom Nizozemkom s kruzera koja je kasnije preminula od virusa u Johannesburgu.

Iako je situacija ozbiljna, Svjetska zdravstvena organizacija i Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) ističu da je rizik za širu javnost vrlo nizak. Vjeruje se da je izvor zaraze u Argentini, odakle je brod isplovio 1. travnja, a istraga o tome kako je virus dospio na brod je u tijeku.

