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UPUTIO SUĆUT

Aleksandar Vučić se oprostio od Vedrane Rudan: 'Vjerujem da bi ona i na ovo imala prigovor...'

Piše Ivan Jukić,
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Aleksandar Vučić se oprostio od Vedrane Rudan: 'Vjerujem da bi ona i na ovo imala prigovor...'
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
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Znala nas je nasmijati kada nam se nije smijalo i reći ono što bi drugi radije prešutjeli. Imala je ono što sam uvijek poštovao kod ljudi – hrabrost reći što misli, bez kalkulacija i bez straha od toga kome će se zamjeriti, poručio je Aleksandar Vučić

Od preminule hrvatske književnice i kolumnistice Vedrane Rudan opraštaju se brojni javni ljudi iz Hrvatske i regije. Među njima je i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić, kojeg Rudan tijekom godina nije štedjela u svojim javnim nastupima. Vučić je nakon vijesti o njezinoj smrti objavio poruku na društvenoj mreži X, prisjetivši se njezina britkog jezika i hrabrosti.

- Vijest o Vedraninoj smrti primio sam s tugom. Njezine riječi nisu kucale prije ulaska, išle su ravno u srž. Znala nas je nasmijati kada nam se nije smijalo i reći ono što bi drugi radije prešutjeli. Imala je ono što sam uvijek poštovao kod ljudi – hrabrost reći što misli, bez kalkulacija i bez straha od toga kome će se zamjeriti. Vjerujem da bi i na ovo imala prigovor i da bi gotovo sigurno napisala kraće. Izražavam iskrenu sućut obitelji, prijateljima i štovateljima njezina rada - napisao je Vučić.

Rudan je, međutim, upravo prema Vučiću tijekom godina bila posebno oštra.

'Kraj govora Kim Il Vučića'

Jedan od upečatljivijih trenutaka dogodio se 2022. godine, kada je Rudan gostovala na televiziji Pink. Dok je čekala da Vučić završi svoje obraćanje, komentirala je njegovo dugo izlaganje.

- Drago mi je što smo ipak dočekali kraj govora Kim Il Vučića - rekla je tada.

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S Vučićem je u istoj televizijskoj emisiji razgovarala i 2019. godine, a razgovor je brzo postao vrlo žestok.

Rudan mu je tada rekla da ga od bivšeg srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića "ne razlikuje samo to što stalno govori".

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U jednom trenutku pitala ga je i za Vladimira Putina i pušku koju je dobio od ruskog predsjednika.

- Je li vam Putin dao pušku da se igrate ili da se ubijete? - pitala ga je Rudan.

Vučić joj je odgovorio: "Kako bih vam rekao, ja mislim da je on to dao iz prijateljskih razloga, a da se igram i ubijam... Meni ovdje ne viču da sam samoubojica, ovdje mi viču da sam peder."

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Rudan se potom dotaknula i njegova političkog položaja te ga upitala smatra li da je biti predsjednik Srbije samoubilački čin.

- Ne mislim tako -odgovorio je Vučić.

Na to mu je Rudan uzvratila:"Ali vaši doktori misle."

Vučić je tada zaključio da protiv Rudan u studiju nema mnogo izgleda.

- Ja nemam nikakve šanse protiv vas... Zaslužili ste šou - rekao joj je.

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