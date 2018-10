Ministrica o suprugovom dugu: Danas ga je u cijelosti podmirio

Temeljem brojnih medijskih upita vezano uz primjenu Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama od strane Grada Zagreba, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova poslalo je izjavu potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Marije Pejčinović Burić: 'Nisam upoznata s odlukom Grada Zagreba, kao ni s time kako se ime mog supruga našlo na toj listi, sa čijim poslovanjem nemam doticaja. Moj suprug je danas provjerio razloge dugovanja nastalog iz njegovog bivšeg poslovnog ureda te je dug danas u cijelosti podmirio.'

Podsjetimo, zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u srijedu je na izvanrednoj konferenciji za novinare rekao da Grad Zagreb otpis duga blokiranim građanima provodi prema zakonu, a da od bogatih ljudi očekuje da već danas plate što duguju Gradu i Zagrebačkom holdingu.

Istaknuo je da će ljudi morati potpisati izjavu da ne posjeduju ništa i da stiču pravo da im se otpišu dugovi. "A one koji strše - otklonit ćemo ih. Oni koji nas prevare, završit ćemo na sudu", rekao je Bandić. Kazao je kako očekuje da ti bogati ljudi već danas svoj dug riješe s Gradom i Zagrebačkim holdingom.

Rekao je da ne smije ništa stajati na putu tome da se ljudima u potrebi otpišu dugovi i najavio da će to napraviti do 19. studenoga.

Naglasio je kako zakon omogućava ljudima koji imaju tvrtke i koji su bogati da im se otpišu dugovi te uputio novinare da o tome pitaju one koji su napravili zakon. "Što nisu uveli imovinski i dohodovni cenzus? Mi bismo postupali po tome", rekao je.

Grad Zagreb odlučio je u skladu s odredbama Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama, oprostiti do 10.000 kuna građanima koji su u blokadi i pod ovrhom, no za opraštanje nije propisan nikakav socijalni ni imovinski cenzus. Tako su se a popisu onih kojima se oproštaju dugovi, prema pisanju Jutarnjeg lista, našli bivši general Vladimir Zagorec, poduzetnik Zoran Burić, suprug ministrice vanjskih i europskih poslova, sportaši Niko Pulić, Dino Drpić, Zoran Mamić i Zvone Boban, trgovac oružjem Zvonko Zubak i vlasnik Europatradea Marijan Šarić.

Gradonačelnik Bandić rekao je da je on osobno i njegova Stranka rada i solidarnosti inicijator tog zakona koji je Vlada usvojila, a je li zakon precizan ili nije o tome se može diskutirati. Istaknuo je da su temeljem tog zakona napravili odluku koju je Gradska skupština usvojila.

Rekao je da je "beskrajno tužan" zbog "današnjeg pamfleta", kako je nazvao napis u "Jutarnjem listu" da on oprašta dugove bogatima.

Istaknuo je kako je do 19. studenoga obaveza Grada i Zagrebačkog holdinga da otpišu dugove blokiranima i onima koji su u potrebi, te da će formular izjave koji će oni popuniti i vlastoručno potpisati pod materijalnom i krivičnom odgovornošću, njima biti dovoljan da to ljudima učine.

"A što se tiče drugih, koliko ih ima i ima li ih još pored ovih koji su obznanjeni, da nas natjeraju do Strasbourga, mi im nećemo oprostiti duga, dok sam ja gradonačelnik", poručio je Bandić.

Pozvao je medije da objave imena bogatih ljudi kojima je država otpisala dugove. "Meni ste pomogli, pomozite i njima. Neka ta socijalna pravednost živi do kraja, a ne samo u gradu Zagrebu", dodao je.

"Samo kad Bandić nešto radi onda ima anomalije - pa to je smiješno", rekao je.

Cirkusom je ocijenio to da on, kao rodonačelnik i inicijator ideje solidarnosti s onima koji su u potrebi i blokiranima, kao Robin Hood koji uzima onima koji imaju i daje onima koji nemaju, sada postaje onaj koji na teret onih koji nemaju daje onima koji imaju. "Ma gdje smo došli, pa to je strašno", istaknuo je Bandić.

Zahvalio je "Jutarnjem listu" jer im je otvorio oči da danas reagiraju te poručio građanima koji su u potrebi, koji su blokirani, da mirno spavaju kad je u pitanju Grad Zagreb jer će im do 19. studenoga otpisati dugove na bazi izjave koje će potpisati.

Rekao je da će naći načina kako onim bogatima ne otpisati dugove. Kazao je da, koliko on poznaje te ljude, niti jedan od njih neće prihvatiti da im se otpišu dugovi, nego će ih platiti, bez obzira što im Zakon to omogućuje.