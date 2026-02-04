Ministrica Obuljen Koržinek o zabrani Thompsona u Zagrebu: 'Pa to su radili boljševici...'

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek gostovala je u Intervjuu tjedna Media servisa. Komentirala je političke aktualnosti, ponajprije doček rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu koji je organizirala Vlada, bez suglasnosti Grada Zagreba.

Premijer Andrej Plenković tvrdi da u tome nema ništa sporno. Istovremeno, zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je da će Gradska skupština ovo "istjerati do kraja" i šalje odluku Vlade na ocjenu ustavnosti. Ministrica Obuljen Koržinek tvrdi da Vlada nije prekršila Ustav te da zabrane nikada nisu rješenje.

- Ja sam možda i uzela malo težu riječ, ali to su radili boljševici i to je nešto što smo mi napustili 90-ih i oni kojima su bila puna usta zabranitelja, s porugom su se odnosili prema braniteljima koji su došli prosvjedovati protiv nečega, dakle, opet nešto što je legitimno u demokraciji. Sad su isti takvi zabranitelji s pozicije neke vlastite prosudbe i procjene i ja se pitam gdje nas to vodi - kazala je.

- Treba 'ohladiti glave' i spustiti tenzije - zaključila je ministrica.

Onda je otišla na vedrije teme. Poručila je kako je nacionalni čitalački izazov "15 po 15 - cijela Hrvatska čita djeci" imao odlične rezultate.

- Jako smo zadovoljni, rezultati su nadišli naša očekivanja i ona najoptimističnija. Kroz izravne prijave što roditelja, skrbnika, djedova i baka, knjižnica, škola i drugih koji su se uključivali više od 118 tisuća djece je uključeno. Tu je i više od 30 tisuća pojedinačnih prijava - navela je.

Dodala je kako je glavni cilj poticanje stvaranja navika zajedničkog čitanja. Objasnila je da su oni koji su se uključili i registrirali u izazov svakoga dana dobivali kreativne upute:

- Danas čitajte to, danas posjednite dijete na to mjesto, danas zamijenite uloge pa neka dijete vama postavlja pitanja. Kroz tih 15 dana ne samo da smo održavali i podržavali taj ritam od 15 minuta dnevno nego smo i educirali kako čitanje učiniti zanimljivim, privlačnim i kako ga povezati djetetu s njegovim ili njenim emocijama - naglasila je.

Ovaj izazov dio je programa "Rođeni za čitanje" kojeg Ministarstvo kulture i medija provodi u suradnji s Ministarstvom zdravstva. Uključeni su brojni pedijatri koji kroz razvoj djeteta savjetuju roditelje zašto je važno čitati od najranije dobi. To je važno u kontekstu sve češćih odgoda upisa u prvi razred osnovne škole:

- Prošle godine je gotovo 10 posto djece dobilo odgodu upisa i liječnici to izravno povezuju između ostalog s premalo čitanja, premalo crtanja. Nije im razvijena fina motorika, djeca su previše pred ekranima i ovo je zaista kampanja koja nas sve treba probuditi - kazala je Obuljen Koržinek.

Najavila je nastavak ulaganja u medijsku pismenost kako bi građani postali otporni, da razviju kritičko razmišljanje i odnos prema svim sadržajima koji se nude. Što se tiče dezinformacija, upozorila je kako najveća opasnost vreba s društvenih mreža.

- I ono što pokazuju podaci da se dezinformacije šire četiri puta brže od stvarnih i provjerenih istinitih informacija i to je izazov za sva suvremena društva pa tako i za naše - ustvrdila je.

Ovogodišnje izdanje Noći muzeja privuklo je 130 tisuća posjetitelja diljem zemlje.

- Ona je postala neki događaj koji građani iščekuju, vesele se, hodaju po gradovima i traže što je koji muzej pripremio - istaknula je ministrica.

U razdoblju nakon potresa obnovljeno je preko 300 kulturnih objekata dok se velik dio još obnavlja. U to je uloženo 1,6 milijardi eura od čega su dvije trećine europska sredstva.

- To su svi sakralni objekti, to su sve kulturne ustanove, brojni gradski uredi u gradovima u Zagrebu, Sisku, u Petrinji, u okolnim županijama. Sve palače HAZU-a, brojna ministarstva, sudovi, centar Petrinje, na to sam posebno ponosna - poručila je Obuljen Koržinek.

Potvrdila je kako je u pripremi "Kulturna iskaznica".

- Svi koji su sada od 1. siječnja navršili 18 godina dobit će iskaznicu, odnosno većinski će to biti aplikacija na pametnim telefonima kojom će moći ulaziti u muzeje, izložbe, posjećivati kazališne predstave, kupovati knjige, sudjelovati u drugim kulturnim aktivnostima i priuštiti si različite kulturne, odnosno umjetničke sadržaje, kino ulaznice - objasnila je.

Osvrnula se i na hrvatsku kinematografiju. Film Fiume o morte! osvojio je Europskog Oscara dok film Svadba ruši rekorde po posjećenosti u kinima.

- Prošle godine preko 300 tisuća gledatelja hrvatskog filma u kinima. Fiume o morte! koji je isto tako za jedan dokumentarni film došao do gotovo 40 tisuća gledatelja, nagrađen je na preko 30 festivala. Sad je počelo prikazivanje filma Svadba koji je financirao Hrvatski audiovizualni centar i koji zaista ruši sve dosadašnje brojeve tako da evo polako se pokazuje da i hrvatski film ima svoju publiku - napomenula je Obuljen Koržinek.

Govorila je i o Svjetskom danu radija koji se obilježava 13. veljače. Ovogodišnja tema je radio i umjetna inteligencija. Iako ga se mnogo puta otpisivalo, radio je opstao i zadržao povjerenje slušatelja.

- Radiju se najviše vjeruje. Važno je da radio zadrži tu poziciju jer radio je možda najbliži građanima i slušateljima - smatra Obuljen Koržinek.

- Mene kao ministricu koja ima između ostalog odgovornost za autorska prava u tom smislu upotrebe umjetne inteligencije u ovom trenutku najviše brine upravo zaštita autorskih prava, svih kreativaca, umjetnika, ali i novinara. Dakle, svih onih koji stvaraju sadržaj. To je jedan veliki problem koji moramo riješiti na globalnoj razini - dodala je.