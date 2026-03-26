GORANOV VIJENAC

Ministrica podržala povlačenje nagrade Valentu: 'Ispravna odluka, izjave su skandalozne'

Piše HINA,
Nina Obuljen Koržinek poručila da je opoziv nagrade pjesniku Milku Valentu nužan nakon njegovih spornih izjava o pedofiliji

Ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek ocijenila je u četvrtak ispravnom odluku organizatora Goranovog proljeća o opozivu nagrade dobitniku Goranovog vijenca Milku Valentu zbog njegovih ranijih izjava o pedofiliji i dječjoj pornografiji, te je poručila da ne bi bilo dobro da se ta manifestacija povezuje s ovakvom skandaloznom situacijom. "Radi se o pjesniku velikog opusa koji je dugo na sceni i član je svih strukovnih udruženja. Koliko znam, bio je nagrađivan i ranije, međutim skandalozne su izjave koje je iznio, a i mislim da je povjerenstvo učinilo jedino što je moglo u ovim okolnostima kad su upozoreni, da su povukli tu nagradu", komentirala je novinarima Obuljen Koržinek nakon konferenciji o obnovi Dvorca Livadić i Etno kuće u Samoboru.

Dodala je da Goranovo proljeće traje dulje od 60 godina, to je manifestacija koja nagrađuje najvrsnije pjesnike i mlade pjesnike "i ne bi bilo dobro da se povezuje s ovakvom skandaloznom situacijom".

Nakon brojnih reakcija i kritika na ranije izjave i stajališta književnika Milka Valenta o pedofiliji, Goranovo proljeće objavilo je u srijedu navečer da opoziva nagradu ovogodišnjem dobitniku Goranovog vijenca za ukupan doprinos hrvatskom pjesništvu.

Priznali su da građansku osobu laureata žiri i odbor, moguće pogrešno, nisu pretjerano propitivali te da su uvidom u intervju s autorom objavljen 2022. godine u koprivničkom književnom časopisu Artikulacije i u njemu iznesene tvrdnje i stavove, odlučili promijeniti odluku.

Valent je tako u intervjuu za Artikulacije 2022. izrazio stavove o pedofiliji na sljedeći način: "Korumpirani znanstvenici i liječnici, baš kao i neobrazovani svjetski puk, osuđuju javno u medijima pedofiliju kao bolest, vjerojatno da ne bi izgubili posao. Jadno, tužno, ružno". Nastavio je potom kritizirati kažnjavanje osoba koje distribuiraju ili posjeduju dječju pornografiju i to riječima da se takva djela "kažnjavaju čak kaznom zatvora". Naveo je, između ostalog, da "u prirodi ljudi, dakle sisavaca, osobito starijih, postoji žudnja spolno općiti s mlađima", te da je riječ o nečemu "odavno poznatom u teoriji i praksi diljem svijeta". Izjavio je i da je pedofilija "prirodna seksualna orijentacija."

Iz Goranovog proljeća u priopćenju su istaknuli da su Valentove tvrdnje, napose one vezane uz pedofiliju i dječju pornografiju, neprihvatljive na svim razinama te da Goranov odbor i aktualni Goranov žiri ne mogu i ne žele stajati iza njih - ni osobno, ni kao javni radnici, roditelji, građani.

