Ministrica Vučković: 'Neću podnijeti ostavku! Neovlašten čovjek ne može ubijati svinje...'

Ministrica poljoprivrede Marija Vučković za RTL komentirala je situacija o eutanaziranim svinjama u našoj zemlji.

Upitana je hoće li podnijeti ostavku, na što je odgovorila "prvi put to čujem. Ne mislim podnijeti ostavku".

Odgovorila je i na pitanje osjeća li ikakvu odgovornost zbog eutanazije svinja.

- Mislim da nacionalni veterinarski sustav daje sve od sebe i da radi dobro, da je sve točno predvidio - i smjer kretanja bolesti, a i epidemiološka slika je potvrđena. Smatram da smo poduzeli i uspjeli smo dobiti niz dodatnih izuzeća kako bismo što prije izašli iz epidemije. O tome mogu više reći i veterinari - rekla je.

Na istoku Hrvatske najavljeni su i prosvjedi.

- Nadam se da neće. Žao mi je ako će krenuti u prosvjede. Svi moramo poslušati savjete veterinarske struke kad se pojavi afrička svinjska kuga. Takvo područje potrebno je što prije depopulirati. U zemljama, u kojima se pojavila prije, nakon epidemije znala se pojavljivati ponovno. Mi smo poduzeli niz mjera kako bismo omogućili ograničen promet, premještanje životinja, depopuliranje - kazala je.

Upitana je i je li ono što smo u Andrijaševcima vidjeli bilo prema pravilima.

- Ovo je službena informacija - eutanazija se odvijala u prisustvu višeg veterinarskog inspektora, veterinarskog tehničara i ovlaštenog veterinara od 10:40 do 14 sati. Svinje su se izvlačile jedna po jedna iz dvorišna u kojima nije mogao prići kamion ovlaštenog veterinara. Koliko ja znam, odvezene su prema službenoj potpisanoj informaciji u 14:40 sati - govori ministrica.

Ljudi tvrde da su tri sata lešine ležale, a ministrica odgovara "eutanazija je trajala od 10:00 do 14 sati. Trupla su odvezena u 14:40 sati".

- Nije to bila svinjokolja, to je eutanazija pod nadzorom višeg veterinarskog inspektora, veterinarskog tehničara, a od strane ovlaštenog veterinara i sva trojica bila su cijelo vrijeme tu. Trupla su dezinficirana. Nakon toga je dezinficirano i cijelo gospodarstvo i dvorište - dodaje.

Mještani kažu kako ništa nije bilo dezinficirano, dok ministrica govori suprotno.

Upitana je i je li normalno da čovjek sam pištoljem ubija svoje životinje.

- Ne može neovlaštena osoba ubijati pištoljem. Provjerit ćemo te navode, kao i sve druge - rekla je.

Kazala je kako je do sada ubijeno više od 17.000 svinja.

- Dodatno smo, uz pomoć mjera koje poduzimamo, uspjeli na klanje i preradu odvesti više od 23 tisuće, što je dobro. Do sada je potvrđeno i 8 slučajeva divljih svinja. Preventivno se uvode uzorci godinama i prije potvrde afričke svinjske kuge uzeto je 30 tisuća uzoraka kod domaćih i 17 tisuća kod divljih svinja. Govoreći o divljim svinjama, mi radimo po zaključku Vlade i plaćamo odstrel. Imamo pojačani odstrel 10 posto u odnosu na do sada propisani broj - dodaje.

Odgovorila je i je li normalno da smo jedna tvrtka, Agroproteinka, može sanirati te svinje.

- Važeća koncesija dodijeljena je putem javnog natječaja 2017. godine. Također, prije toga je ista tvrtka imala 10-godišnju koncesiju - od 2007. do 2017. godine. Ja ne ulazim u to što je bilo prije 2007. godine. Potvrđujem da smo promijenili cijene svima u veterinarskom ustavu zato što je rast cijena svima učinio svoje, samo nismo Agroproteinki - rekla je.

Upitana je i jesu li spremni revidirati ugovor ili ponuditi ugovor još nekome tko je spreman izvoditi ga?

- Uvijek je posao na javnom natječaju ponuđen svima. Koncesija traje do 2027. godine. Znate li nekoga tko se u Hrvatskoj time bavi? - kazala je.

Upitana je i Je li joj ugodno da se naredi i ubije nekoliko tisuća svinja i da onda kolega zaradi.

- Ja nisam naredila da se ubije toliko i toliko svinja. Ja mogu samo inzistirati na provođenju zakona, da se poštuju mjere koje se odnose na biosigurnost i koje su na snazi od 2009. godine. Mogu apelirati na odgovornost posjednika, osiguravati dodatno (kao što jesmo) interventne veterinarske timove iz cijele zemlje, surađivati s Državnim inspektoratima i pokušavati, s obzirom na to da ova bolest ostavlja strašne socioekonomske posljedice na području kojim se javlja, pomoći posjednicima programima. Valja reći da posjednici mi smo jedina zemlja u Europi koja radi programe pomoći za sve posjednike neovisno o tome u kojoj su kategoriji u kojima se gospodarstvo nalaze. Što se tiče javnog natječaja - koncesija traje do 2027. godine. Bilo bi zanimljivo povjeriti radi li netko još to. Ja nisam spremna ugrožavati nacionalnu sigurnost i veterinarski sustav prekidanjem ugovora, a da nemamo drugo rješenje - pojasnila je.

Upitana je i zašto je kruh tako skup, a sirovine pojeftinjuju.

- Cijene se određuju kao tržišna kategorija mehanizmom ponude i potrošnje. Vlada, kao i neke druge vlade, iznimno koristi mehanizme kontrole cijena. Cijena kruha - cijene osnovnih imputa od prošle godine značajno su pale, pa bi bilo logično da se i cijene na strani potrošnje smanje. no s obzirom na sve što smo proživjeli proteklih godina, teško je to komentirati, valja biti oprezan. A Vlada će nastaviti pomagati svojim mjerama, koje katkad uključuju i kontrolu cijena - zaključila je.