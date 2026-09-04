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ODVOZ ZA DESET DANA

Ministrica Vučković uoči velikog prosvjeda: 'Jedino o čemu razmišljam je izvedba sanacije'

Piše Iva Tomas,
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Ministrica Vučković uoči velikog prosvjeda: 'Jedino o čemu razmišljam je izvedba sanacije'
Dolazak članova Vlade na sastanak u Gospić | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Razmišljam o planovima sanacije i izvedbi. Ja sam tu dok imam snage, volje raditi i podršku predsjednika Vlade, zaključila je Vučković

Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković uoči prosvjeda za Liku govorila je o sanaciji otpada, rokovima za njegov odvoz i mogućim komplikacijama. Vučković je poručila da građani imaju pravo prosvjedovati, ali i upozorila da će među prosvjednicima biti i onih koji, kako tvrdi, opravdanu brigu za okoliš koriste za političke poene, piše Dnevnik Nove TV.

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Kad je riječ o početku odvoza otpada, ministrica je rekla da se čeka završetak žalbenog roka.

- Ako ne bude žalbi, za deset dana počinje odvoz otpada u vrećama, rekla je Vučković.

Istodobno bi, dodala je, trebalo početi i prekrivanje otpada folijom. Istaknula je da je zbog rezultata analiza, koji su pokazali mogućnost prijenosa onečišćenja u duboki vodonosnik, pokrenut žuran postupak prikrivanja otpada. Na pitanje strahuje li od mogućih komplikacija, Vučković je rekla da je spreman plan za sve scenarije. Dodala je da postoje i zakonske interventne mjere koje se mogu primijeniti ako za to bude potrebe.

Govoreći o opasnom otpadu, kazala je da postupak javne nabave za njegov odvoz još nije završen. Stigle su dvije ponude, od kojih je jedna unutar procijenjene vrijednosti, a druga iznad nje. Ministrica je komentirala i izvođača angažiranog za prekrivanje otpada folijom te priznala da ju je iznenadila informacija o njegovim problemima sa zakonom u drugoj državi. Ipak, tvrdi da je postupak proveden u skladu sa Zakonom o javnoj nabavi.

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Vučković je najavila i plan za zakopani otpad, koji predstavlja najveći problem. Nacrt plana je, kaže, izrađen, a završeno je i istraživanje tržišta. Formalni postupak trebao bi biti pokrenut oko 25. rujna. Osvrnula se i na otpad u silosima. Prema informacijama kojima raspolažu, ondje se nalazi i opasni i neopasni otpad, no stručnjaci zasad ne smatraju da postoji opasnost od onečišćenja okoliša.

Na kraju je odgovorila i na pitanje razmišlja li o ostavci.

- Razmišljam o planovima sanacije i izvedbi. Ja sam tu dok imam snage, volje raditi i podršku predsjednika Vlade, zaključila je Vučković.

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Komentari 1
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