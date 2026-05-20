VIDEO Poruka s okupljanja za ubijenog Luku: 'Ne želimo više da ijedan ubojica šeta gradom'

Tko je idući Luka?; Čije dijete je iduće? Kad tišina plače...; Danas Luka, sutra ja.

Emotivne scene u Drnišu, suze, lampaši i jedna tužna poruka: 'Tko je idući Luka?'

To su bile samo neke od poruka koje su u srijedu nosili ljudi koji su se okupili u Drnišu na mirnom skupu nakon ubojstva njihova sugrađana Luke Milovca (19). Ondje se okupilo više od 1000 ljudi na programu koji je trajao nešto dulje od pola sata. No Drnišani, ali i oni iz drugih mjesta stigli su ondje i puno ranije. Dok su stajali u tišini, mogli su se jasno čuti bolni jecaji ljudi. Bio je to danas najtužniji grad u cijeloj Hrvatskoj.

Poruka koju su danas željeli poslati svima je "želimo sigurnije društvo!"

Među okupljene je izašao i pjesnik Frane Bilić. Napisao je pjesmu koju je pročitao s nazivom - 'Zašto si ubio luku?'.

To, kao i stotine upaljenih lampiona, molitve i poruke onih koji su mirno stajali odaslali su jasnu i 'glasnu' poruku svim institucijama. Ona glasi da je dosta tragedija i dosta propusta onih koji su trebali nešto raditi u slučaju ubojice Kristijana Aleksića.

Najglasnije i najjasnije je odjeknula zadnja rečenica organizatora okupljanja. Time su rekli sve.

- Ne želimo više da ijedan ubojica slobodno šeta gradom - poručili su iz Drniša.