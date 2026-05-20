TUGA U DRNIŠU

VIDEO Poruka s okupljanja za ubijenog Luku: 'Ne želimo više da ijedan ubojica šeta gradom'

Piše Hajrudin Merdanović,
Drniš: Mirno okupljanje,prosvjed i molitva za ubijenog Luku Milovca | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Više od tisuću ljudi okupilo se u srijedu uvečer u Drnišu na mirnom skupu nakon ubojstva njihova sugrađana Luke Milovca (19)

Tko je idući Luka?; Čije dijete je iduće? Kad tišina plače...; Danas Luka, sutra ja.

To su bile samo neke od poruka koje su u srijedu nosili ljudi koji su se okupili u Drnišu na mirnom skupu nakon ubojstva njihova sugrađana Luke Milovca (19). Ondje se okupilo više od 1000 ljudi na programu koji je trajao nešto dulje od pola sata. No Drnišani, ali i oni iz drugih mjesta stigli su ondje i puno ranije. Dok su stajali u tišini, mogli su se jasno čuti bolni jecaji ljudi. Bio je to danas najtužniji grad u cijeloj Hrvatskoj.

VIDEO Poslušajte pjesmu koju je pjesnik u Drnišu posvetio Luki

Poruka koju su danas željeli poslati svima je "želimo sigurnije društvo!"

Među okupljene je izašao i pjesnik Frane Bilić. Napisao je pjesmu koju je pročitao s nazivom - 'Zašto si ubio luku?'.

To, kao i stotine upaljenih lampiona, molitve i poruke onih koji su mirno stajali odaslali su jasnu i 'glasnu' poruku svim institucijama. Ona glasi da je dosta tragedija i dosta propusta onih koji su trebali nešto raditi u slučaju ubojice Kristijana Aleksića.

Najglasnije i najjasnije je odjeknula zadnja rečenica organizatora okupljanja. Time su rekli sve.

- Ne želimo više da ijedan ubojica slobodno šeta gradom - poručili su iz Drniša.

VIDEO Završeno je okupljanje u Drnišu. Klapa Luki odala počast

Grad Drniš zavijen je u crno nakon stravičnog zločina u kojem je prerano završen život mladog maturanta Luke...
