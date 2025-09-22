Ministrovoj tvrtki će plaćati 44 posto više spaljivanje životinja, ali odluku odgodili: Nije vrijeme

Ministar poljoprivrede David Vlajčić (DP) pripremio je izmjene pravilnika koji regulira cijene za prijevoz i zbrinjavanje životinjskih lešina po kojemu bi cijene zbrinjavanja porasle za čak 44,4 posto. Takvo poskupljenje usluge ide gotovo u potpunosti na ruku tvrtki Agroproteinka koja je u suvlasništvu HDZ-ova ministra Gordana Grlića Radmana. S njima i država ima ugovor, ali je koriste i privatnici zbog toga što su jedini u Hrvatskoj koji imaju postrojenje u kojemu mogu preraditi mrtve životinje. Ali nakon što je afrička svinjska kuga potvrđena na farmama Belja u Sokolovcu i farmi u Nemetinu, ministar je privremeno odustao od novoga pravilnika i viših cijena. Samo na te dvije lokacije trebat će usmrtiti, odvesti i spaliti 11.600 svinja.

- Pravilnik je pripreman u sasvim drugim okolnostima jer cijene nisu mijenjane od 2013. godine. Ali sad sigurno neće biti donesen dok ne prođe kriza sa svinjskom kugom - potvrđuje nam sugovornik iz Ministarstva kad smo se raspitivali o novim cijenama.

Naravno, svjesni su i da bi se to dodatno iskoristilo u političke svrhe te da bi bilo prozivanja zbog pogodovanja pa su sve odlučili pauzirati. Pravilnik je već prošao javno savjetovanje. Na javnom savjetovanju je bio od početka kolovoza do 12. rujna. Nije bilo ni jedne primjedbe, već je praktički bio na stolu za ministrov potpis, a onda se svinjska kuga razbuktala. Dosad je cijena odvoza i zbrinjavanja bila 36 centi po kilogramu (19 centi za skupljanje i 17 centi za spaljivanje i preradu). Po novom bi ta cijena ostala za sve ostalo, poput zaplijenjenog mesa na granici, ali bi za strvine životinja ona porasla na ukupno 52 centa po kilogramu, odnosno za 44,4 posto. Ministarstvo je i službeno potvrdilo da je novi Pravilnik na čekanju i da će zasad raditi po starim cijenama.

- Odluka je potpredsjednika Vlade i ministra Vlajčića da je, iako postoji realna promjena ekonomskog konteksta u odnosu na 2013. koja traži izmjene Pravilnika, u ovom trenutku apsolutni naglasak na borbi protiv afričke svinjske kuge i drugih životinjskih bolesti koje su snašle sektor stočarstva. Sve karike u lancu moraju dati maksimalni doprinos spašavanju hrvatskog svinjogojstva i stočarstva općenito - odgovorili su nam iz ministarstva.

Agroproteinka ima 10-godišnji ugovor s državom koji ističe 2027. godine. U osam ovogodišnjih mjeseci im je isplaćeno 4,6 milijuna eura za zbrinjavanje strvina, a lani 7,2 milijuna eura. Rekordna je bila 2020. godina, kad im je isplaćeno 8,15 milijuna eura. Prihodi od države čine, kako koje godine, između trećine i četvrtine prihoda tvrtke. Jučer smo izračunali da će za odvoz i spaljivanje 11.600 svinja s dvije farme, ako je prosječna težina svinje 100 kilograma, dobiti 418.000 eura. Danas smo saznali da je prosječna težina usmrćenih svinja između 115 i 120 kilograma, a to povećava prihod Agroproteinke od njihova zbrinjavanja na 480.000 do 501.000 eura.

Tvrtka je većinski u vlasništvu obitelji Grlić Radman. Sam ministar ima 20,56 posto vlasništva, a to mu svake godine nosi stotine tisuće eura dividende. Od isplaćene dobiti za prošlu godinu u visini od 3,5 milijuna eura, na račun ministra vanjskih poslova sjelo je tako 719.600 eura.