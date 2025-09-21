Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Usmrćivanje, odvoz i uništavanje 11.600 svinja s farme Belja i farme u Nemetinu će biti veliki i zahtjevan logistički posao. Ove godine je zbog Afričke svinjske kuge kroz protekle mjesece usmrćeno i zbrinuto nešto više od četiri tisuće svinja, a sada odjednom treba odraditi skoro tri puta veći posao.

Jedina tvrtka koja se bavi odvozom i neškodljivim zbrinjavanjem trupala u svom pogonu je Agroproteinka iz Sesveta, a oni imaju i ugovor o koncesiji s državom. Tako da će i od ove operacije dobiti stotine tisuće eura. Prema službenim podacima, država je već u osam mjeseci ove godine Agroproteinki isplatila 4,6 milijuna eura, a iznos se skoro u potpunosti odnosi na isplate Ministarstva poljoprivrede za zbrinjavanje životinjskih lešina. Agroproteinka je tvrtka u većinskom vlasništvu obitelji HDZ-ova ministra vanjskih poslova Gordana Grlića Radmana. Sam ministar u njoj ima udio od 20,56 posto, a svake godine mu od dobiti na račun sjednu stotine tisuća eura. Prije dvije godine je i kažnjen jer tu dividendu godinama nije prijavljivao u imovinsku karticu iako je imao jasni naputak Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa. Lani je, primjerice, tvrtka isplatila dobit od 3,5 milijuna eura(dio od 2023. godini i dobiti 2024. godine). To znači da je ministru na njegov račun od toga sjelo 719.600 eura.

Početkom godine su 24sata objavila detalje ugovora Ministarstva poljoprivrede i Agroproteinke. Ukupno za svaki kilogram zbrinutog trupla dobiju 0,36 eura(19 centi za skupljanje i odvoz, a 17 centi za svaki kilogram koji spale). Ako pretpostavimo da je svaka svinja s ove dvije farme prosječno teška 100 kilograma, dolazimo do mase od 1,16 milijuna kilograma koje će zbrinuti Agroproteinka. Po navedenoj cijeni, to bi im trebalo biti plaćeno gotovo 418.000 eura.

Kako kroz koju godinu, prihodi od države čine između trećine i četvrtine ukupnih prihoda tvrtke. Kako smo naveli, prema podacima iz državne riznice, ove godine im je iz proračuna u osam mjeseci isplaćeno 4,6 milijuna eura. Lani im je bilo isplaćeno 7,2 milijuna eura, u 2023. godini 7,8 milijuna eura, godinu dana ranije 6,56 milijuna eura, u 2021. godini 7,3 milijuna eura, dok rekord drži 2020. godina kada im je isplaćeno 8,15 milijuna eura.