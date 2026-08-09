MIRI IH SAMO GOSPA SINJSKA! Zoki i Plenki ratuju svaki dan, osim na Alki! Taj dan cvatu ruže

Tko zna zašto, Zoran Milanović - u slobodno vrijeme predsjednik Republike - i Andrej Plenković - premijer koji je zaslužan za sve, a nije odgovoran ni za što - u Sinju, oko Alke, često razmijene pokoju riječ i suzdrže se od uvreda. Na zadnjih nekoliko susreta ove godine nisu se mogli očima vidjeti, a kamoli razgovarati. Plenković je gledao Učku, Milanović Grčku - u Kninu je između njih postojala tampon zona, cordone sanitaire, a njihovi "razgovori" preko medija nalikovali su na "čašćenja" Putina i Zelenskog, koji imaju opravdani razlog - njihove su zemlje u ratu. A za naš dvojac samo Sinj pruža predah od razmjene vatre. Tako je, čini se, bilo i ove godine.

Sinjska Alka 2020. bila je prva na kojoj su se dva lidera susreli u novim ulogama - Milanović kao predsjednik Republike, a Plenković kao predsjednik Vlade. Teško je reći da su se gledali zaljubljeno, ali su - obojica bez kravate - stajali jedan do drugoga i kurtoazno se pozdravili. Povijest njihova rivaliteta još je bila mlada. Te godine je šou dvojici državnika otela Sanja Musić Milanović u intenzivno ljubičastoj haljini i golemu Kobalijevu šeširu kakve viđamo na Renoirovim platnima ili konjskim trkama u Ascotu ili Derbyju.

Dolazak uzvanika na trkalište 305. Sinjske alke | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Možda je - misle neki - baš Milanovićeva supruga ta koja, ženskom diplomatičnošću, sinjske susrete izdiže iznad razine mučne kohabitacije? Ili je netko računao na zagovor Gospe Sinjske?

Iduće godine susret Milanovića i Plenkovića na Alki bio je suzdržan. Održan u atmosferi epidemioloških tenzija, prošao je bez međusobnog čarkanja. Ipak, mediji su zabilježili da su se pozdravili. Sljedeće, 2022. godine između Milanovića i Plenkovića u svečanoj su loži sjedili slovenski predsjednik Borut Pahor i Gordan Jandroković. Komunikacija našeg predsjednika i slovenskog bila je srdačna, a s našim premijerom nikakva.

Iduće godine javnost je ostala zaprepaštena. Zoki i Plenki su gugutali, iznimno se srdačno rukovali u loži, nedostajalo je samo da jedan drugoga lupi po ramenu u znak prijateljstva. Da je bila zima, radili bi zvijezde u snijegu. Nakon Alke dvojica političara su se čak zajedno zadržala u loži i razgovarali tko zna o čemu. Kad je Milanović, na primopredaji vlasti od Kolinde, razgovarao s predsjednicom - pored koje je inače prolazio kao pored turskoga groblja - snažni mikrofoni uhvatili su temu razgovora: Milanović i Grabar Kitarović razgovarali su o vremenskim prilikama na dan preuzimanja vlasti. Sinjska ćakula 2023. izazvala je veliki interes novinara. Plenković je osobno morao odgovarati na pitanja novinara o tome znači li ovo "medeni mjesec" ili trajno zatopljenje odnosa. Premijer je ipak spustio loptu na zemlju izjavivši da se oni uvijek kulturno pozdrave u ovakvim prigodama te da je to dio tradicije i bontona, a ne nikakav politički preokret. Bila je to "zlatna godina".

Pretprošle godine Milanović i Plenković su se mimoišli bez pozdrava. Lani su Alku prekinuli nesvakidašnje nevrijeme i strašan pljusak. Milanović i Plenković rukovali su se pod kišobranima. Alka je zbog kiše odgođena za idući vikend, no ni Milanović ni Plenković nisu došli, što su lokalni mediji opisali kao "Alku bez državnog vrha".