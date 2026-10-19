Miro Bulj objavio AI fotografiju Pariza. Usporedio je i slučaj Torcide s otpadom u Lici...

Saborski zastupnik i gradonačelnik Sinja Miro Bulj u ponedjeljak ujutro objavio je poduži post na društvenoj mreži u kojoj se dotaknuo aktualnih tema.

"Potomci migranta koji pale i uništavaju Francusku za dio medija su simpatični učenici i studenti u prosvjedu, a članovi Torcide najveći zlikovci na svijetu. Dok kriminalci koji su trovali Liku i oni koji su im to omogućili slobodno šeću, članove Torcidu se progoni zbog verbalnog delikta kao najveće kriminalce. Ne mogu ti momci biti državni neprijatelji broj jedan pored svih kriminalaca u državi. Objavljuje se njihov identitet i tjeralice za njima iako još nisu osuđeni dok se godinama štiti identitet kriminalaca i pedofila", napisao je pa dodao:

"Uz tu hajku na Torcidu posljednjih dana svjedočimo i napadima na Most od strane Plenkovićeve klike i Možemo kao i dijela globalističkih i plaćenih medija. Nije razlog tih napada na Most samo naša odlučnost da se obračunamo s korupcijom u koju su i Plenkovićev HDZ i Možemo upetljani. Tim globalističkim strankama od Plenkovićeva HDZ-a do antihrvatske franšize financirane izvana zvane Možemo više smeta naša čvrsta odluka da zaustavimo sve ilegalne migrante i proces zamjene stanovništva koji se provodi putem nekontroliranog uvoza strane radne snage. A njih financiraju izvana upravo da provode takve politike. Možemo je i nastao iz udruga koje je financirao Soroš."

Za kraj je dodao kako neće dopustiti da se u Hrvatskoj gledaju scene kao iz Pariza. A pritom je stavio AI fotku nereda po Parizu.

- Most je jedina brana da iste scene ne gledamo u našem Zagrebu, Splitu, Rijeci ili Osijeku - zaključio je.