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NAKON PRIMORCA

Miroslav Buljan želi biti predsjednik Olimpijskog odbora

Piše HINA,
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Miroslav Buljan želi biti predsjednik Olimpijskog odbora
Zagreb: Dragan Primorac predao kandidaturu za predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora | Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
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To je druga kandidatura za predsjednika HOO-a koju je dosad zaprimilo HOO-ovo povjerenstvo, nakon što je prethodnu osobno predao prof. dr. sc. Dragan Primorac

Tročlano Povjerenstvo za primitak kandidatura za izbor predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO)  zaprimilo je 15. srpnja poštansku pošiljku s prijavom predsjedničke kandidature koju je istaknuo prim. dr. Miroslav Buljan iz Zagreba.

To je druga kandidatura za predsjednika HOO-a koju je dosad zaprimilo HOO-ovo povjerenstvo, nakon što je prethodnu osobno predao prof. dr. sc. Dragan Primorac.

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Izborni postupak je na sjednici Skupštine nacionalne olimpijske udruge 29. srpnja u Zagrebu.  

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