Miroslav Buljan želi biti predsjednik Olimpijskog odbora

Tročlano Povjerenstvo za primitak kandidatura za izbor predsjednika Hrvatskog olimpijskog odbora (HOO) zaprimilo je 15. srpnja poštansku pošiljku s prijavom predsjedničke kandidature koju je istaknuo prim. dr. Miroslav Buljan iz Zagreba.

To je druga kandidatura za predsjednika HOO-a koju je dosad zaprimilo HOO-ovo povjerenstvo, nakon što je prethodnu osobno predao prof. dr. sc. Dragan Primorac.

Izborni postupak je na sjednici Skupštine nacionalne olimpijske udruge 29. srpnja u Zagrebu.