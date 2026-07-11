Franjo Bobinac i njegov savjetnik su navedeni na računu i plaćeno im je po tri noćenja iako kažu da nisu bili. HOO tvrdi da je sastanak održan. Iz Crne Gore i BiH također kažu da su im predsjednici bili na sastanku...
Slovenski olimpijski odbor o noćenjima koje im je platio HOO: 'Naš šef nije bio u Splitu'
Nakon što smo objavili detalje računa od 36.646 eura koje je Hrvatski olimpijski odbor platio za navodni sastanak predstavnika regionalnih olimpijskih odbora u Splitu, priča ima još jedan prilično nevjerojatan nastavak. Iz slovenskog Olimpijskog komiteta su nam potvrdili da njihov predsjednik nije bio na tom navodnom sastanku iako je u specifikaciji računa uredno navedeno njegovo ime i broj noćenja u Splitu 2024. godine. Štoviše, HOO je po odobrenju glavnog tajnika Siniše Krajača platio i navodno noćenja savjetniku iz slovenskog odbora. Ali iz Olimpijskih komiteta Crne Gore i Bosne i Hercegovine su nam pak ustvrdili da su njihovi predstavnici bili na sastanku. Iz Albanije nismo dobili nikakav odgovor na upit jesu li oni bili na spornom događaju i u kojem sastavu. Hrvatski olimpijski odbor je u svom pisanom reagiranju naveo kako smo objavili neistine jer je sastanak održan.
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