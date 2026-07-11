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SPORNO PLAĆANJE 36.000 EURA PLUS+

Slovenski olimpijski odbor o noćenjima koje im je platio HOO: 'Naš šef nije bio u Splitu'

Piše Ivan Pandžić,
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Slovenski olimpijski odbor o noćenjima koje im je platio HOO: 'Naš šef nije bio u Splitu'
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Franjo Bobinac i njegov savjetnik su navedeni na računu i plaćeno im je po tri noćenja iako kažu da nisu bili. HOO tvrdi da je sastanak održan. Iz Crne Gore i BiH također kažu da su im predsjednici bili na sastanku...

Nakon što smo objavili detalje računa od 36.646 eura koje je Hrvatski olimpijski odbor platio za navodni sastanak predstavnika regionalnih olimpijskih odbora u Splitu, priča ima još jedan prilično nevjerojatan nastavak. Iz slovenskog Olimpijskog komiteta su nam potvrdili da njihov predsjednik nije bio na tom navodnom sastanku iako je u specifikaciji računa uredno navedeno njegovo ime i broj noćenja u Splitu 2024. godine. Štoviše, HOO je po odobrenju glavnog tajnika Siniše Krajača platio i navodno noćenja savjetniku iz slovenskog odbora. Ali iz Olimpijskih komiteta Crne Gore i Bosne i Hercegovine su nam pak ustvrdili da su njihovi predstavnici bili na sastanku. Iz Albanije nismo dobili nikakav odgovor na upit jesu li oni bili na spornom događaju i u kojem sastavu. Hrvatski olimpijski odbor je u svom pisanom reagiranju naveo kako smo objavili neistine jer je sastanak održan. 

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