Kako smo pisali 2019. godine, kad smo iscrpno izvještavali o aferi Advent, Miroslav Škoro je za svoju adventsku kućicu gdje je promovirao vino morao ići preko posrednika, tvrtke Demo Rebus Denisa Mohenskog, uhićenog u današnjoj akciji USKOK-a.

Pogledajte video: Pali kraljevi Adventa i šef HRT-a

Otkrića 24sata pokrenula sve

Tada smo otkrili kako bez natječaja, unaprijed odabrane tvrtke koje smo nazvali šest kraljeva Adventa dobiju lokacije za kućice. Plate gradu prosječno 3.317 kuna po kućici, a dalje ih iznajmljuju po cijenama od 23.000 do 100.000 kuna. Primjerice, Split koji ima samo 19 kućica i javni natječaj, na Adventu zaradi u blagajnu 100.000 kuna više od Zagreba koji ih ima barem 22. To je natjeralo USKOK da pokrene izvide, a sve je rezultiralo velikom akcijom dvije godine kasnije kad su pali 'kraljevi Adventa'. Ako se pita Miroslava Škoru, podsjećamo, jednog od zakupaca adventskih kućica, uhićenja su - tempirana.

- Nadležne službe sa zakašnjenjem od godinu i pol odlučile su provjeriti je li sve bilo u skladu sa zakonom. Nadam se da su današnja uhićenja s razlogom da se utvrdi što se događalo na Adventu - rekao je Miroslav Škoro, prenosi N1 televizija.

Kako smo već pisali, USKOK je započeo izvide još 2019.

Škoro, koji je i sam imao kućicu, a dobio ju je preko tvrtke jednog od uhićenih, kaže da je model dodjeljivanja kućica bio netransparentan i da je postojalo pravo gradonačelnika da odlučuje o svemu.

- Jedne godine smo kućicu platiti 90.000 kn plus pdv, a druge godine 100.000 kuna plus pdv i mislim da je tako bilo za sve i to je bilo neprimjereno skupo. Moralo se puno improvizirati, nema kvalitetne infrastrukture, uvjetovali su da morate raditi s određenim dobavljačima. Nije isto kada netko želi promovirati neki određeni proizvod, netko želi imati ličku, netko slavonsku, netko istarsku kućicu, a onda imaju svi isto. Ja sam se obratio baš Mohenskom, ne osobno, nego smo kao tvrtka morali poslali zahtjeve njemu, on bi poslao ugovor i morali smo unaprijed uplatiti novac - rekao je Škoro.

- Netko je birao tajming uhićenja. Netko, mi to zovemo duboka država. Kako mislite tko? Tko imenuje u DORH-u glavnog državnog odvjetnika? Ne znam koji dio procedure nije jasan. Jeste to vi napravili? Niste. Jesam ja? Nisam. Zna se tko imenuje čelnu osobu DORH-a, zna se kako DORH funkcionira i naravno da je najvažnija stvar sada napraviti konferenciju i uzeti izjavu od mene o jednom tempiranom uhićenju jer sam ja imao kućice dvije godine. Ja sam malo prisiljen, vi to smontirajte kako mislite da treba. Ja i dalje smatram da je zakon loš, i dalje smatram da su uhićenja tempirana i da se ništa neće dogoditi - kaže Škoro.