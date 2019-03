Mirsad ostao bez oca i majke: 'Dječaci ih ubili zbog 1000 kn'

PRETPLATITE SE ZA JOŠ OVAKVOG SADRŽAJA:

Supružnici Salko (75) i Fatima (70) Đogić u noći na petak mučki su ubijeni udarcima drške lopate i ubodima odvijača u svojoj kući u naselju Šumatac kraj Velike Kladuše u BiH.

- Takvo nešto ovaj kraj ne pamti, da je netko ubijen na tako gnusan način. Suosjećamo s ožalošćenom obitelji. Ovo se sutra može dogoditi bilo kojoj familiji. To su bili dobri ljudi. On je bio invalid i kretao se pomoću štake i hodalice, a ona je bila draga žena. Zatukli su ih drškom lopate i odvijačem. Nisu zaslužili skončati na takav način - dodao je rođak.



U kući ubijenih Đogića u ponedjeljak se okupila obitelj, njihovih pet sinova s obiteljima koji inače žive i rade u inozemstvu, te braća, kao i brojna rodbina, susjedi i prijatelji. Svi su zatečeni zločinom koji je potresao čitav kraj i regiju, tim više što su supružnici u kući ležali mrtvi, a da to nitko dva dana nije znao. Za brutalno ubojstvo supružnika tužiteljstvo Unsko-sanskog kantona Bihać, koje provodi daljnju istragu, sumnjiče dva maloljetnika (16) koje je policija uhitila u subotu, istoga dana kad su u kući pronađeni usmrćeni supružnici.

- U ovom trenutku vam možemo potvrditi da se sumnjiče isključivo dva maloljetnika, kojima se stavlja na teret da su počinili dva krivična djela ubojstva iz koristoljublja. Daljnji tijek postupka vam ne možemo iznositi s obzirom na to da su počinitelji pod zaštitom Zakona o zaštiti djece i maloljetnika koji brani objavljivanje bilo kakve daljnje odluke - rekla nam je Irena Marjanović, glasnogovornica tužiteljstva, objašnjavajući kako će se eventualne daljnje odluke moći znati tek nakon pravomoćnosti.

Od sugovornika doznajemo kako su tijela supružnika osakaćena, zadobili su brojne ubode u području glave i vrata. Salkovo je nago tijelo pronađeno na ulazu u spavaću sobu, dijelom je ležao u hodniku, a dijelom u sobi, dok je Fatima pronađena u grudnjaku u hodniku u blizini stubišta i ulaznih vrata. Brat ubijenog Saliha, Agan, koji je pronašao mrtvoga brata i snahu, ispričao nam je kako je brata posljednji put vidio u četvrtak navečer. Iduće jutro htio je doći kod njega, svratiti na kavu, no nije bilo njegova auta pred kućom pa je mislio da su negdje otišli.

- Auta nije bilo pred kućom, mislio sam da je brat negdje otišao, kad me navečer nazvao nećak iz Italije znam li gdje su mu roditelji. Zvali smo sestre, brata, a iduće jutro sam otišao do njihove kuće. Auta nije bilo, sve je bilo zatvoreno i zaključano, a iza kuće sam pod prozorom vidio lopatu i odvijač. Pogledao sam ispred kuće te na pločicama i zidu vidio krv. To mi je bilo sumnjivo i pozvali smo policiju, koja je utvrdila najgore sumnje - kaže Agan, koji pretpostavlja da su mu brat i snaha usmrćeni u četvrtak navečer dok su se spremali na spavanje.

- Iskrvarili su u hodnicima, tu je bilo jako puno krvi. Nisu lako umrli, bili su mučeni, nisu im se mogla prepoznati lica. Bože sačuvaj, nismo uopće obraćali pozornost na to što nema auta jer je Salih trebao ići na masažu. U četvrtak smo se ismijali kod mene, ja sam pao sa stolca, i šalili se sa susjedima. Gledao sam ga iz dvorišta dok je do kuće odlazio s hodalicom i to je bilo sve - kaže Salihov drugi brat Rasim dodajući kako su supružnici bili dobričine koji su podigli pet sinova.

- Zvao sam ih u petak, nisu se javljali. Nazvao sam strica navečer da provjeri što je s njima. U subotu su vidjeli krv i da je nešto sumnjivo te pozvali Hitnu i policiju. Kad je ušla policija, odmah su vidjeli što je. To je jednostavno svima nama pouka da nije bitno niti koje je društvo, nego kako se iz familiji izrasta, kako se odgaja. Ovo nisu učinili ljudi, nego životinje. Jedan od osumnjičenih je sin mog školskog kolege, čuo sam da se drogira, no to nije opravdanje, da je došao tražiti pare, dobio bi. Bio je prije nekoliko dana tu, posjetio roditelje. Očito je došao da provjeri, izvidi, a moji roditelji, kako su bili gostoljubivi, nisu ništa posumnjali - rekao je Mirsad, sin ubijenog para.