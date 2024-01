Miš snimljen kako svaku noć posprema šupu: 'Do jutra on sve stvari vrati na mjesto...'

Unatoč tome što je strastveni fotograf divljih životinja, umirovljeni poštar Rodney Holbrook nikad nije očekivao da će snimiti scenu u stilu Ratatouillea u svojoj šupi, javlja BBC.

Nakon što je redovito otkrivao da su stvari od prethodne noći misteriozno pospremljene, na svoj je radni stol postavio kameru.

Snimio je miša kako skuplja kvačice za odjeću, čepove, matice i vijke.

Odlučio ga je nazvati Velški Uredan Miš.

Foto: Animal News Agency/SIPA

Ovaj 75-godišnjak iz grada Builth Wellsa rekao je da je ritual pospremanja trajao dva mjeseca.

"Prvo sam primijetio da hrana koju sam stavljao za ptice završava u nekim starim cipelama koje sam spremao u šupu", rekao je.

"Devedeset devet puta od 100 miš je pospremao cijelu noć."

Holbrook vjeruje da miš koristi predmete da sakrije orahe, a do sada mu je takav dogovor išao u prilog.

"Sada se ne trudim pospremati, ostavim stvari izvan kutije i do jutra on to vrati na mjesto", rekao je.