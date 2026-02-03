Obavijesti

DOČEK RUKOMETAŠA

Mišić (SDP) podnio Ustavnom sudu prijedlog protiv Vlade zbog organizacije dočeka

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
7. sjednica Gradske skupštine Grada Zagreba | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Mišić je predložio Ustavnom sudu da, u okviru svoje ustavne ovlasti razmotri ustavnost i zakonitost zaključka Vlade o preuzimanju organizacije dočeka s aspekta zaštite ustavnog jamstva prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Matej Mišić (SDP) podnio je u utorak Ustavnom sudu prijedlog za postupanje, kojim traži da utvrdi je li Vlada preuzimanjem organizacije dočeka hrvatske rukometne reprezentacije u Zagrebu prekršila jamstvo samostalnosti lokalne samouprave.

Mišić je predložio Ustavnom sudu da, u okviru svoje ustavne ovlasti razmotri ustavnost i zakonitost zaključka Vlade o preuzimanju organizacije dočeka s aspekta zaštite ustavnog jamstva prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu; utvrdi je li zaključkom došlo do neustavnog zadiranja izvršne vlasti u samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave te da uputi izvješće Hrvatskom saboru o uočenoj pojavi neustavnosti i nezakonitosti, radi zaštite ustavnopravnog poretka i osiguranja jamstva lokalne samouprave.

"Nažalost, ovdje više nije tema niti uspjeh rukometaša, niti jedan pjevač, niti jedna pjesma, nego pitanje postojanja demokracije i ustavom zajamčenog prava na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu", naveo je Mišić, naglašavajući kako se "dogodio napad HDZ-a na ustavni poredak".

Mišić, koji je prijedlog podnio kao fizička osoba, smatra da se takvim postupanjem negira ustavno jamstvo samostalnosti lokalne samouprave u obavljanju poslova iz njezina djelokruga te krši načelo ustavnosti i zakonitosti kao i diobe vlasti čime se stvara opasan presedan izravne intervencije izvršne vlasti u pravo na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

