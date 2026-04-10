Miškulin dobio tek godinu i 10 mjeseci zatvora! Šakom udario mladića koji je ostao slijep...

Na Općinskom sudu u Vinkovcima u petak je izrečena presuda 27-godišnjem Luki Miškulinu zbog teškog ozljeđivanja Ivana Mikuljana u tučnjavi u kolovozu 2018. godine u Vinkovcima. Novom je presudom Miškulin osuđen na kaznu zatvora od godinu i deset mjeseci, a u kaznu će mu se uračunati vrijeme od osam mjeseci koje je proveo u istražnom zatvoru nakon uhićenja.

Druga je ovo presuda donešena po istoj optužnici kojom se Luku Miškulina tereti da je u navedenoj dogovorenoj tučnjavi šakom udario Mikuljana koji je od tog udarca pao na beton i zadobio osobito teške ozlijede glave, a od kojih je ostao doživotno slijep.

Prvo se suđenje vodilo 2021. godine na Općinskom sudu u Vukovaru i tada je Miškulin osuđen na čak pet godina i četiri mjeseca zatvora. Nakon uložene žalbe ta je presuda ukinuta i donesena je odluka o ponavljanju postupka i to na sudu u Vinkovcima. Navodno je presuda ukinuta zbog određenih proceduralnih pogreški.

U samo dvije rasprave na Općinskom sudu u Vinkovcima, pred sutkinjom Ivanom Lovrić Vidaček ponovo su saslušani vještaci, optuženi Miškulin te oštećeni Mikuljan koje je prisustvovao svim raspravama.

- Optuženi Luka Miškulin smatra se krivim za događaj iz kolovoza 2018. godine, kada je Miškulin, zajedno sa do sada već osuđenim Domagojem Culejem, Gabrijelom Čelićem te Danijelom Hodakom, putem društvene mreže dogovorio međusobni obračun s nekoliko mladića zbog ranijih sukoba. Došli su na dogovoreno mjesto te su se nakon kraće verbalne prepirke međusobno potukli. Miškulin je prišao Mikuljanu te, znajući da ga može teško tjelesno povrijediti, zadao mu snažan udarac stisnutom šakom u lijevu stranu lice. Time je doveo u opasnost njegov život jer je Mikuljan od udarca pao na leđa i zatiljkom glave udario u beton i nepomično ostao ležati. Uslijed toga je dobio brojne teške i po život opasne ozlijede, od kojih je ostao bez vida. Dakle, optuženi je počinio kazneno djelo protiv života i tijela i to osobito teškom tjelesnom ozlijedom - izrekla je u presudi sutkinja.

Također je optuženom dodijeljeno plaćanje svih troškova sudskog postupka.

- Vijeće je utvrdilo da je optužnica osnovana jer je optuženi direktno sudjelovao u tučnjavi i izazvao tešku posljedicu. Sud smatra da je u optužnici ispravno naveden i oblik krivnjem, odnosno da se radi o neizravnoj namjeri, jer je samim činom udarca osobe koja je pri tome bila pod znatnim utjecajem alkohola, optuženi pristao na svaku moguću posljedicu toga udarca i time to učinio svjesno. Činjenice ovog predmeta su da je do udarca došlo i da je došlo do teških posljedica. U odmjeravanju kazne sud je vrednovao tešku posljedicu koja je nastala, s druge strane uzelo se u obzir da je optuženi do sada ne osuđivan, da je mlada osoba, da je donekle izrazio kajanje za učinjeno, kao i činjenicu da se svrha kažnjavanja znatno smanjila uslijed dugotrajnog suđenja, a što ne može ići na štetu okrivljenog - pojasnila je sutkinja.

- Razočaran sam. Ne vjerujem da mu je sutkinja toliko manju kaznu dala. Što se to promijenilo od jednog do drugog suđenja kada su okolnosti tako drugačije. Ne znam što bih rekao - kazao je ogorčeni Mikuljan nakon što je izašao iz sudnice.

U sudskom hodniku, prije rasprave, optuženi je Miškulin stajao tek dva metra od slijepog Mikuljana koji je došao u pratnji oca. Iako je na sudu izjavio da se kaje zbog sudjelovanja u tučnjavi i što se sve tako tragično završilo, Miškulin osam godina nije smatrao za potrebnim ispričati se Mikuljanu. Pa je i u hodniku šutke stajao pored njega.