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VODA BEZ ZABLUDA

Mislite da znate sve o vodi? Ovi odgovori mogli bi vas iznenaditi

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Mislite da znate sve o vodi? Ovi odgovori mogli bi vas iznenaditi
Foto: 123RF
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Smije li se piti kišnica? Je li voda iz slavine jednako dobra kao flaširana? Istječe li vodi rok trajanja? Može li klor iz vodovodne vode štetiti biljkama?

Smije li se piti kišnica? Je li voda iz slavine jednako dobra kao flaširana? Istječe li vodi rok trajanja? Može li klor iz vodovodne vode štetiti biljkama? Može li potpuno bistra voda iz planinskog izvora biti zdravstveno neispravna?

Odgovore na ta i brojna druga pitanja donosi nova usluga "Voda bez zabluda", koju je pokrenuo Institut za vode "Josip Juraj Strossmayer". Na jednom mjestu okuplja odgovore na najčešća pitanja o vodi iz svakodnevnog života, ali umjesto stotoga odgovora prepušta javnosti jedno pitanje: Što još želi znati o vodi? Time projekt ne završava, nego se nastavlja novim pitanjima i odgovorima koji će postupno širiti nacionalnu bazu znanja o vodi.

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O vodi danas nikada nije bilo dostupno više informacija, ali istodobno nikada nije bilo teže razlikovati provjerene činjenice od netočnih, nepotpunih ili međusobno proturječnih tvrdnji. Upravo zato Institut je pokrenuo ovu uslugu kako bi na jednom mjestu ponudio odgovore utemeljene na važećim propisima, znanstvenim spoznajama i stručnom iskustvu svojih djelatnika.

Brojna pitanja koja se pojavljuju u javnom prostoru nadilaze djelokrug jedne institucije, ali imaju zajedničku temu, vodu. Upravo iz tih pitanja nastala je "Voda bez zabluda". Da odgovori nisu uvijek onakvi kakve većina očekuje pokazuju i neka od pitanja koja obrađuje: je li kamenac u vodi isto što i bubrežni kamenac, znači li ugradnja naprednog kućnog uređaja za obradu vode automatski i najbolju vodu za piće ili može li potpuno bistra voda iz planinskog izvora biti zdravstveno neispravna?

Iako su za pojedina pitanja nadležna različita tijela, ljudi ih u svakodnevnom životu doživljavaju kao pitanja o vodi. Upravo zato ova usluga na jednom mjestu objedinjuje provjerene informacije iz različitih područja, temeljeći se na stručnim znanjima djelatnika Instituta, rezultatima nacionalnog monitoringa voda te važećem zakonodavnom i stručnom okviru.

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Ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg istaknuo je kako je ideja nastala iz jednostavne spoznaje da se o vodi svakodnevno govori, ali da provjerene informacije često ne dolaze do javnosti jednako brzo kao različite zablude.

- Voda je jedna od najistraživanijih tvari na svijetu, a istodobno jedna od onih o kojoj kruži najviše uvriježenih vjerovanja. Upravo zato željeli smo provjerene odgovore učiniti jednako dostupnima kao i pitanja koja ljudi svakodnevno postavljaju. Ako ovom uslugom barem dio zabluda zamijenimo znanjem, ostvarili smo cilj - rekao je Šiljeg.

- Institut za sada ima 99 odgovora. O tome koliko će ih biti u budućnosti odlučit će pitanja koja budu pristizala. Želja nam je da projekt s vremenom izraste u trajnu nacionalnu bazu znanja o vodi koja će se neprestano nadograđivati novim pitanjima, novim odgovorima i novim znanstvenim spoznajama - zaključio je Šiljeg.

Nova usluga „Voda bez zabluda“ od danas je dostupna na mrežnim stranicama Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer". Nova pitanja koja budu pristizala, nakon stručne obrade, postupno će nadograđivati njezin sadržaj i pridonositi razvoju nacionalne baze znanja o vodi.

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