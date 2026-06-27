Voda se zamutila u Karlovcu: Iz Vodovoda otkrili što se dogodilo

Na većem dijelu karlovačkog područja u subotu je došlo do zamućenja vode za piće, a kako su pojasnili iz tvrtke Vodovod i kanalizacija, razlog je sanacija puknuća cjevovoda u naselju Šišljavić, dodajući da ekipe na terenu rade sve kako bi se sustav stabilizirao, a zamućenje što prije uklonilo. Privremeno zamućenje vode za ljudsku potrošnju na širem karlovačkom području posljedica je sanacije puknuća cjevovoda u prigradskom naselju Šišljavić, na glavnom vodoopskrbnom cjevovodu, i preusmjeravanja vode u sustavu, priopćili su iz ViK-a.

Dodali su kako situaciju dodatno otežava izrazito povećana potrošnja vode uslijed visokih temperatura zraka te da je bilo potrebno preusmjeriti smjer toka vode unutar vodoopskrbnog sustava kako bi se korisnicima na području Rečice, Šišljavića, desne obale Kupe, Draganića i sve do Lazine osigurala stalna opskrba vodom.

"Promjena smjera kretanja vode u sustavu utječe na hidrauličke uvjete, odnosno na tlak i brzinu strujanja vode u cijevima. U takvim okolnostima može doći do podizanja prirodnih taloga koji se nalaze u cjevovodima, što dovodi do privremenog zamućenja vode", objasnili su.

Iz ViK-a poručuju da se mreža intenzivno ispire kako bi se što prije uspostavili uobičajeni hidraulični uvjeti i uklonilo zamućenje.

Direktor tvrtke Miroslav Vukovojac ispričao se građanima te ih zamolio za strpljenje, ističući kako je svjestan da je riječ o neugodnoj i teškoj situaciji za sve korisnike u danima kad je zbog vrućina voda najpotrebnija.

"Naše ekipe su na terenu i rade sve što je potrebno kako bi se sustav stabilizirao i kako bi se zamućenje što prije uklonilo", rekao je.

Iz tvrtke Vodovod i kanalizacija su preporučili građanima da u slučaju zamućenja puste vodu da kratko otječe dok se ne razbistri.