Obavijesti

News

Komentari 0
PRATITE OBAVIJESTI

Voda se zamutila u Karlovcu: Iz Vodovoda otkrili što se dogodilo

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Voda se zamutila u Karlovcu: Iz Vodovoda otkrili što se dogodilo
Šibenik: Voda kojom se opskrbljuje grad, te veliki dio Zagore nije za upotrebu | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Iz ViK-a poručuju da se mreža intenzivno ispire kako bi se što prije uspostavili uobičajeni hidraulični uvjeti i uklonilo zamućenje

Na većem dijelu karlovačkog područja u subotu je došlo do zamućenja vode za piće, a kako su pojasnili iz tvrtke Vodovod i kanalizacija, razlog je sanacija puknuća cjevovoda u naselju Šišljavić, dodajući da ekipe na terenu rade sve kako bi se sustav stabilizirao, a zamućenje što prije uklonilo. Privremeno zamućenje vode za ljudsku potrošnju na širem karlovačkom području posljedica je sanacije puknuća cjevovoda u prigradskom naselju Šišljavić, na glavnom vodoopskrbnom cjevovodu, i preusmjeravanja vode u sustavu, priopćili su iz ViK-a. 

Dodali su kako situaciju dodatno otežava izrazito povećana potrošnja vode uslijed visokih temperatura zraka te da je bilo potrebno preusmjeriti smjer toka vode unutar vodoopskrbnog sustava kako bi se korisnicima na području Rečice, Šišljavića, desne obale Kupe, Draganića i sve do Lazine osigurala stalna opskrba vodom.

PROMETNA NESREĆA UŽAS Vozila po A1 bez dozvole. Udarila u ogradu, auto se prevrtao: Teško je ozlijeđena
UŽAS Vozila po A1 bez dozvole. Udarila u ogradu, auto se prevrtao: Teško je ozlijeđena

"Promjena smjera kretanja vode u sustavu utječe na hidrauličke uvjete, odnosno na tlak i brzinu strujanja vode u cijevima. U takvim okolnostima može doći do podizanja prirodnih taloga koji se nalaze u cjevovodima, što dovodi do privremenog zamućenja vode", objasnili su. 

Iz ViK-a poručuju da se mreža intenzivno ispire kako bi se što prije uspostavili uobičajeni hidraulični uvjeti i uklonilo zamućenje.

Direktor tvrtke Miroslav Vukovojac ispričao se građanima te ih zamolio za strpljenje, ističući kako je svjestan da je riječ o neugodnoj i teškoj situaciji za sve korisnike u danima kad je zbog vrućina voda najpotrebnija.

"Naše ekipe su na terenu i rade sve što je potrebno kako bi se sustav stabilizirao i kako bi se zamućenje što prije uklonilo", rekao je. 

Iz tvrtke Vodovod i kanalizacija su preporučili građanima da u slučaju zamućenja puste vodu da kratko otječe dok se ne razbistri.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'
TIJELOM ZAŠTITILA DJEVOJČICU

Supruga nogometaša poginula spašavajući kćer (1) u potresu: 'Pričat ću joj kako si bila hrabra'

Andrea je u trenutku urušavanja zgrade zaštitila djevojčicu vlastitim tijelom. Dijete je izvučeno živo iz ruševina, dok je Andrea pronađena mrtva. Venezuelanski nogometaš izjavio je kako je "ostao potpuno sam"
DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'
VIDEO

DRAMA U ZAGREBU Lokomotiva iskočila iz tračnica i udarila u jumbo plakat: 'Umalo tragedija'

Kako su nam potvrdili iz zagrebačke policije, oko 9.30 sati dobili su dojavu da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica dok se kretala iz smjera zapada u smjeru istoka...
FOTO Pogledajte krš i lom u Zagrebu! Lokomotiva iskliznula i potpuno uništila jumbo-plakat
DRAMA U GAJNICAMA

FOTO Pogledajte krš i lom u Zagrebu! Lokomotiva iskliznula i potpuno uništila jumbo-plakat

U subotu oko 9.30 sati zagrebačkoj policiji stigla je dojava da je manevarska lokomotiva iskočila iz tračnica. Udarila je u obližnji jumbo-plakat, a u blizini se nalazi i pothodnik

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026