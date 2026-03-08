Misterij leta MH370: Gdje je nestao zrakoplov s 239 ljudi?

Dvanaest godina nakon nestanka leta MH370, jedna od najvećih misterija u povijesti civilnog zrakoplovstva i dalje je bez odgovora. Obitelji putnika i članova posade ponovno traže od malezijske vlade da ne odustane od potrage za Boeingom 777 Malaysia Airlinesa, koji je 8. ožujka 2014. nestao na letu iz Kuala Lumpura prema Pekingu sa 227 putnika i 12 članova posade, piše Reuters u nedjelju.

Povod za novi apel je činjenica da ni obnovljena potraga, koju je provodila američka tvrtka za podmorska istraživanja Ocean Infinity, zasad nije dala rezultat. Prema navodima malezijskog Ureda za istragu zrakoplovnih nesreća, pretraga morskog dna provedena je u dvije faze, tijekom ukupno 28 dana, i obuhvatila je oko 7571 četvorni kilometar južnog Indijskog oceana, ali nije otkriven nijedan potvrđeni trag olupine. Operacije su pritom bile povremeno prekidane zbog loših vremenskih i morskih uvjeta.

Skupina Voice370, koja predstavlja dio obitelji stradalih, zatražila je da Malezija produlji ugovor s Ocean Infinityjem, koji istječe u lipnju, te da po potrebi iste uvjete ponudi i drugim specijaliziranim tvrtkama. Obitelji upozoravaju da bi, zbog približavanja zime na južnoj hemisferi i pogoršanja uvjeta na moru, prekid sadašnje operacije mogao značiti novi dugi zastoj. Reuters navodi da Voice370 smatra kako bi jednostavan dodatak ugovoru omogućio nastavak potrage bez odgode.

Malezijska vlada zasad poručuje da ostaje predana potrazi. Ministarstvo prometa i istražna tijela navode da će obitelji i javnost biti obavještavani o svim novostima, dok je ranije potvrđeno da se potraga odvija po načelu “bez pronalaska nema naplate”: Ocean Infinity trebao bi dobiti 70 milijuna dolara samo ako pronađe olupinu. Malezija je takav model za novu potragu odobrila prošle godine, a pretraživano je novo područje od 15.000 četvornih kilometara u južnom Indijskom oceanu, gdje se zrakoplov prema dostupnim analizama najvjerojatnije srušio.

Let MH370 nestao je manje od sat vremena nakon polijetanja iz Kuala Lumpura. Zrakoplov je trebao nastaviti prema Pekingu, no satelitski i radarski podaci pokazali su da je skrenuo s planirane rute. Prema kasnijim analizama, avion se okrenuo natrag preko Malezije, a zatim nastavio prema jugu, prema udaljenom području južnog Indijskog oceana. Upravo su ti podaci usmjerili najveću i najskuplju potragu u povijesti zrakoplovstva, ali bez konačnog odgovora o tome gdje je MH370 završio i zašto je skrenuo s kursa.

Ranije velike međunarodne potrage, koje su provodile Malezija, Kina i Australija, također nisu uspjele pronaći olupinu. Ni privatna potraga Ocean Infinityja iz 2018. nije dala rezultat. Ipak, tijekom godina na obalama istočne Afrike i na otocima Indijskog oceana pronađeni su dijelovi zrakoplovnih krhotina povezivanih s MH370. Reuters navodi da je prikupljeno više od 30 komada mogućih ostataka, ali da su samo tri dijela krila potvrđeno pripadala nestalom zrakoplovu.

Ni službena istraga nije dala konačan odgovor. Završno izvješće iz 2018., opsežno gotovo 500 stranica, navelo je da su kontrole Boeinga 777 vjerojatno bile namjerno manipulirane kako bi se avion odveo s rute, ali istražitelji nisu mogli utvrditi tko je za to odgovoran. Istodobno nisu doneseni zaključci o konačnom uzroku nestanka, uz obrazloženje da bi se ključni odgovori mogli dobiti tek pronalaskom olupine. Izvješće je također ukazalo na propuste u postupanju kontrola zračnog prometa u Kuala Lumpuru i Ho Ši Minu.

Upravo zbog tog nedostatka čvrstih dokaza godinama se množe teorije o tome što se dogodilo na letu MH370 — od tehničkog kvara i dekompresije do tvrdnji da je avion namjerno preusmjeren. No unatoč brojnim nagađanjima, nijedna teorija nije potvrđena, a istražitelji su i dalje oprezni u zaključcima. Reuters podsjeća da je izostanak pronalaska mjesta pada otvorio prostor brojnim špekulacijama, ali bez olupine i crnih kutija nema konačnog odgovora.

Za obitelji putnika to nije samo neriješena zrakoplovna zagonetka, nego rana koja se ne zatvara. Među njima su i roditelji kineskih putnika koji godinama odbijaju nagodbe i nastavljaju pravnu borbu, uvjereni da potraga ne smije stati dok se ne utvrdi što se dogodilo s njihovim najbližima. Dvanaest godina poslije, njihov zahtjev ostaje isti: da Malezija ne zatvori slučaj MH370 bez odgovora.