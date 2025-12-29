Misterij leta MH370. Nastavlja se potraga, 55 dana češljat će morsko dno: 'Nadamo se miru'

Više od deset godina od nestanka malezijskog aviona MH370, u utorak bi se trebala nastaviti potraga za zrakoplovom koji je nestao sa 239 ljudi u jednoj od najvećih zrakoplovnih misterija. Obnovljenu potragu predvodit će Ocean Infinity, američko-britanska tvrtka za morsku robotiku, koja je ranije ove godine već započela s operacijama, no morali su ih prekinuti u travnju zbog lošeg vremena.

Malezijsko ministarstvo prometa ovog je mjeseca objavilo, kako prenosi The Guardian, kako će se potraga na morskom dnu provoditi s prekidima tijekom pedeset i pet dana.

Ugovor "nema pronalaska, nema naknade"

Tvrtka Ocean Infinity dogovorila je s Malezijom poseban ugovor pod uvjetom "nema pronalaska, nema naknade". Prema tom sporazumu, tvrtka će pretraživati novo područje od petnaest tisuća četvornih kilometara u oceanu, a naknadu od sedamdeset milijuna američkih dolara (oko 65 milijuna eura) dobit će samo ako pronađe olupinu zrakoplova. Iz tvrtke su odbili dati komentar o detaljima najnovije potrage.

Let MH370 skrenuo je s predviđenog kursa i nestao s radara kontrole zračnog prometa tijekom leta iz Kuala Lumpura za Peking osmog ožujka 2014. godine. U zrakoplovu je bilo dvanaest članova malezijske posade i dvjesto dvadeset i sedam putnika, od kojih su većina bili kineski državljani. Na letu je bilo i trideset i osam malezijskih putnika, sedam australskih državljana i stanovnika, te državljani Indonezije, Indije, Francuske, SAD-a, Irana, Ukrajine, Kanade, Novog Zelanda, Nizozemske, Rusije i Tajvana.

Jedna od najvećih podmorskih operacija u povijesti

Nestanak zrakoplova potaknuo je jednu od najvećih svjetskih podmorskih operacija potrage. Australija je, uz Maleziju i Kinu, vodila multinacionalne napore koji su obuhvatili više od četrdeset i šest tisuća četvornih milja morskog dna u udaljenom području južnog Indijskog oceana. Ta je opsežna potraga završila bez rezultata u siječnju 2017. godine. U izvješću objavljenom kasnije te godine, australski istražitelji naveli su kako je nemogućnost pružanja konačnih odgovora obiteljima žrtava "velika tragedija i gotovo nezamisliva u moderno doba".

Godine 2018. Ocean Infinity proveo je tromjesečnu potragu, no i ona se pokazala bezuspješnom. Tijekom godina, na obalama Afrike i otocima u Indijskom oceanu pojavljivali su se ostaci, od kojih je za neke potvrđeno da potječu sa zrakoplova. Te su ostatke koristili u analizama obrazaca kretanja morskih struja kako bi se suzila moguća lokacija pada.

Službena istraga nije isključila "nezakonito ometanje"

Službena malezijska istraga iz 2018. zaključila je da je zrakoplov ručno okrenut u zraku te da nije bio pod kontrolom autopilota. Također, naveli su kako se "nezakonito ometanje od strane treće osobe" ne može isključiti. Međutim, izvješće je odbacilo teorije koje su sugerirale da su pilot i kopilot namjerno srušili let MH370, a kao uzrok isključen je i mehanički kvar.

Rodbina putnika već dugo ističe kako su odgovori nužni kako bi se spriječila nova tragedija te su pozdravili obnovljene napore u potrazi. Danica Weeks, čiji je suprug Paul, australski državljanin, bio jedan od putnika, izjavila je ovog mjeseca kako se njezina obitelj nikada nije prestala nadati odgovorima.

​- Zaista se nadam da će nam ova sljedeća faza donijeti jasnoću i mir za kojima tako očajnički čeznemo, za nas i naše najmilije, još od osmog ožujka 2014. godine - rekla je.