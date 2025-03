Misterij male Danke (2): Godinu dana poslije nema tijela, nema dokaza, a ubojice sve negirali...

Djevojčica Danka Ilić (2) nestala je prije točno godinu dana u Boru u Srbiji, ali još uvijek se ne zna odgovor na ključno pitanje - gdje se nalazi tijelo nesretne curice.

U međuvremenu su su podigli optužnicu za stravično ubojstvo malene Danke, koju su Dejan Dragijević i Srđan Janković 26. ožujka, prema navodima tužiteljstva, ubili u Banjskom Polju u jednom od najčudnijih slučajeva u Srbiji u posljednjih nekoliko godina, nakon što su osumnjičeni priznali ubojstvo pa nekoliko puta mijenjali iskaze.

Uz njih je i Dejanov otac Radoslav Dragijević optužen za neprijavljivanje kaznenog djela i pomoć počiniteljima ubojstva. On je izjavio kako nije kriv, da mu ne mogu ništa i kako je djevojčica živa, prodana i viđena u Düsseldorfu. Kako piše Telegraf.rs, optužnica protiv ove trojice napisana je na 70 stranica i do detalja je opisano kako su monstrumi ubili djevojčicu. Optužnica je zasnovana na dokazima među kojima su i GPS vještačenje službenog vozila dvojice optuženih, inače radnika Vodovoda, kao i na vještačenju kamera koje je pokazalo da se tog 26. ožujka njihov automobil nalazio ispred kuće u 13:53, nedugo nakon što je djevojčica otišla iz dvorišta obiteljske kuće.

U optužnici piše kako je Danka izašla na ulicu ispred imanja u Banjskom Polju i u tom trenutku Dragijević i Janković vozili su 20 kilometara na sat. Djevojčicu su udarili desnim dijelom automobila. Ona je pala ispred zadnjeg desnog kotača, potom je optuženi Dejan Dragijević, koji je bio suvozač, izašao iz automobila, zadavio je curicu i bacio je u prtljažnik. Nakon toga su se dogovorili da će baciti tijelo na deponiju na kojem su se zadržali minutu i 41 sekundu.

Cjelokupan slučaj temeljio se na priznanjima dvojice osumnjičenih u policiji i jednog od njih u tužiteljstvu, ali su i ti iskazi povučeni nedavno te su njih dvojica rekli da nikada u životu nisu vidjeli dvogodišnju Danku.

Posljednja nada polagana je u jednu dlaku, koja je pronađena u vozilu, ali je i ona bila bez korijena, pa je bila potpuno beskorisna da bi se utvrdio DNK trag. Jedino što povezuje dvojicu optuženih za mjesto događaja u vrijeme kada je mala Danka posljednji put viđena živa, jest GPS praćenje u službenom automobilu do kog je došao MUP putem baznih stanica i cijeli slučaj zasniva se na vještačenju ovog glavnog dokaza.

Dejanu Dragijeviću i Srđanu Jankoviću prijeti doživotna kazna zatvora. Radoslav Dragijević je pušten da se brani sa slobode i tako će ostati do okončanja postupka.

U kolovozu prošle godine posjetili smo Banjsko Polje, mjesto kraj grada Bora u istočnoj Srbiji gdje je nestala malena Danka. brojni susjedi ovog naseljenog mjesta smatraju kako curica nije ubijena.

- Mi vam više ništa ne vjerujemo. Samo znamo da je tuga velika. Curice nema, nestala je. A što je bilo u to vrijeme to više nitko ne zna, a bojimo se i da nećemo niti znati. Toliko je nelogičnosti, toliko je rupa u istrazi, toliko je nedorečenosti da se sve zakompliciralo. Pa tko je tu lud? Cijela država pa evo i regija se dignula na noge, a da ne mogu pronaći tijelo. Pa zar samo to nije sumnjivo? Zar nije to čudno? - pitali su se susjedi koje smo zatekli na ulicama.

Mnogi od njih nisu htjeli govoriti, kažu da ne znaju što bi više rekli. Svima je čudno, ali oni ne mogu tu ništa napraviti. Došli smo i ispred kuće gdje je zadnji put viđena malena djevojčica. Drvena ulazna vrata u dvorištu su otvorena. Tamo je nju i njezinog brata odvela njihova majka Ivana. U javnosti nije rečeno zašto je otišla na to mjesto. Kuća je drvena baraka koja je polusrušena. Oko nje je šikara, a odmah iza te kuće se nalazi šuma. Uz to, tih dana je padala kiša, a oko kuće je sve bilo blatnjavo.

- Nju nismo viđali da je ovdje dolazila. Oni žive u obližnjem mjestu gdje je Ivana radila na benzinskoj postaji. Zašto je baš tad došla nikome nije jasno jer, kažem vam, nisu skoro nikad dolazili niti smo ih viđali. Pogotovo nisu dolazili nakon cijelog tog slučaja. Nikoga nismo vidjeli. Vidite da je sve zaraslo, a i tko bi dolazio ovdje. Nekad je dolazio Ivanin otac koji je nešto uzgajao, ali niti njega nismo dugo vidjeli - govore nam prvi susjedi. Ivana je u vrijeme nestanka Danke bila trudna. U međuvremenu je i rodila.

U Banjskom Polju koje je zapravo dio naselja grada Bora žive dobrostojeći ljudi. Kuće su velike i raskošne, a mnoge od njih imaju i bazene. Iz tog naselja dolazi i gradonačelnik Bora. Tim više kuća iz koje je nestala malena Danka upada u oči. Hodamo dalje naseljem, ali vrućine je mještane zatvorila u kuće pod klimom. Brojni su otišli i na more, ali uspjeli smo naletjeti na dvojicu mještana koji dobro poznaju osumnjičene za ubojstvo malene.

- Otpočetka je sve bilo tako čudno. A cijeli slučaj se odvijao brzo i šokantno. Teško nam je vjerovati da su njih dvojica spremna napraviti takvo što. Ubiti dijete?! Teško nam je u to vjerovati. To su ljudi skromnih intelektualnih sposobnosti. Imali su i problema s alkoholom, a njih su optužili da su udarili dijete, stavili ga u autu gdje su je ugušili, a zatim je bacili na deponij, sakrili tragove iz auta te na kraju premjestili tijelo. Najblaže rečeno, u to apsolutno sumnjamo - govore nam mještani Banjskog Polja.

S takvim razmišljanjem slaže se i treći susjed koji je po struci odvjetnik.

- Oni su navodno uništili sve tragove u automobilu jer istragom se nije mogao utvrditi DNK u autu. A isto tako istragom nije utvrđeno da su pronašli kemikalije za čišćenje? Sad vam sve zvuči kao teorija zavjere, ali realnost je drugo. Sve mora biti činjenično utvrđeno, a za sad nije ništa utvrđeno. Nemate tijelo, nemate čvrste materijalne dokaze. Maltene nemate ništa. Da je taj dvojac u tom kratkom vremenu mogao napraviti sve to, a kažu da su bili pijani malo je teško za vjerovati. Nije li? - govori nam odvjetnik, koji živi u tom naselju.

Brojni susjedi spominju blizinu bugarske granice. Naime, granice između Bugarske i Srbije nalazi se na 10-ak kilometara od Bajskog polja. Mnogi od njih sumnjaju da je upravo prema tamo odvedena. Tko i kako, ne znaju reći, ali tvrde da je to njima najrealnije. Policija je takve navode odbacila kao nerealne.

- Zašto bi bilo nemoguće? Pa gdje je tijelo? U naselje se tih dana strovalilo i staro i mlado. Svi su došli. Sve je bilo blokirano, sve su pretražili. Dronovima, psima, posebnih tehnologijama, a tijelo nisu pronašli. Zašto bi onda ta teorija bila nemoguća? Kako je moguće da nakon te silne potrage ništa nisu pronašli? Nikakve konkretne tragove. Uz to, u sve se upetljala i visoka politika i na kraju se sve smirilo kao da ništa nije ni bilo. Zanimljivo, u isto vrijeme se dogovarala prodaja hidroelektrane Đerdap, koja se ovdje nalazi. Previše slučajnosti bismo rekli. Ništa potvrđeno, ali ništa dokazano, a toliko se toga zbivalo u isto vrijeme, a na kraju sve sve stišalo - rekli su nam dalje naši sugovornici u naselju.