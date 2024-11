Viši sud potvrdio optužnicu za ubojstvo Danke Ilić (2)! Traže doživotan zatvor za počinitelje

Dejan Dragijević i Srđan Janković optuženi su za ubojstvo Danke Ilić (2), dok je Radoslavu Dragijeviću stavljeno na teret pomaganje u prikrivanju zločina. Viši sud u Zaječaru potvrdio je optužnicu Višeg javnog tužiteljstva, čime je službeno potvrđeno pokretanje postupka protiv njih, piše Blic.

U optužnici se navodi da je Danka Ilić ubijena 26. ožujka oko 13:53 sati u Banjskom polju.

- Oni su se vraćali s radnog zadatka, kretali su se službenim vozilom kojim je upravljao Srđan Janković, a Dejan Dragijević bio je na mjestu suvozača. Udario je djevojčicu Danku Ilić, uslijed čega je ona pala s desne strane vozila, naspram zadnjeg desnog kotača, što je primijetio Dragijević i obavijestio Jankovića - navodi se u optužnici.

Tužiteljstvo je u optužnici predložilo da sud Dejana Dragijevića i Srđana Jankovića osudi na kazne doživotnog zatvora.

Foto: Privatni album

Podsjetimo, dan nakon što su ga uhitili, Janković je policiji na ispitivanju kazao kako je zaposlen u vodovodu zajedno s drugim osumnjičenim Dejanom Dragijevićem. Tog jutra, opisao je, prvo su obavili dogovoreni posao po naseljima do podneva, onda ih je šef uputio u Banjsko polje zbog popravljanja šahta.

S intervencijom su završili u roku od pola sata. Vozilo kojim su išli na terene u jednom su trenutku zaustavili jer su morali ići na zahod i tvrde kako u blizini nisu nikoga vidjeli ni čuli. Kad su se vratili, krenuli su vozilom u rikverc i Dragijević mu je rekao da stane jer su udarili u nešto, ali Janković policiji kaže da ništa nije čuo. Iz automobila je izašao Dragijević.

- Vidio sam kako je otvorio stražnja desna vrata i ubacio dijete koje je bilo bez svijesti, ali je micalo rukama. Sjeo je u auto i rekao mi da vozim. Zaustavio sam se kod prvog raskrižja da vidim ima li nekoga u blizini, tko nas je mogao vidjeti. Pitao sam Dejana što ćemo i on je rekao da je “već gotova”, da ćemo smisliti nešto i baciti ju negdje - prenosi Jankovićevu izjavu Blic.

Foto: Mateja Beljan/Telegraf.rs

Kazao je kako je Dragijević nedugo iza toga izašao iz automobila te je vidio kako je ruke stavio djetetu oko vrata. Kad su stigli do deponija, Dragijević mu je rekao da izvadi djevojčicu iz vozila. Kaže da nije davala znakove života, ali mu je kolega rukom pokazao gdje da ju ostavi. Spustio je njeno tijelo na hrpu smeća i vratili su se u firmu.

Janković kaže kako ih je bio zvao šef jer su trebali ići tražiti dijete u Banjsko polje. On je kazao kako je znao gdje je djevojčica i što joj se dogodilo. Par dana kasnije s Dragijevićem je opet poslovno išao u Banjsko Polje, a Dragijević je tom prilikom htio premjestiti tijelo djeteta čemu se Janković usprotivio jer je smatrao da je u mjestu previše policije i da bi netko to mogao opaziti.

Janković navodi da ga je Dragijević dan kasnije pitao je li “završio što je trebao”, misleći pritom na to je li Janković premjestio tijelo curice na što je on rekao da nije. Dragijević mu je na to navodno kazao da će onda on to riješiti. Kasnije ga je pitao gdje je sakrio tijelo, ali mu je Dragijević odgovorio da je to njegova briga. Istog dana su ga ispitali u Višem državnom tužiteljstvu, gdje se branio šutnjom.

Početkom lipnja su ga ponovno saslušali u Tužiteljstvu i tada je rekao da ne ostaje pri ranijoj izjavi koju je dao u policijskoj postaji. Ispričao je novu verziju događaja u kojoj je tijekom odlaska na toalet vidio ženu i djevojčicu u dvorištu obližnje napuštene kuće. Na deponiju, kaže, nisu izlazili iz vozila, već je stao jer je morao obaviti telefonski poziv. Danku uopće ne spominje, do poziva šefa da ju treba tražiti.

Foto: Mateja Beljan/Telegraf.rs

- Tijekom 26. ožujka nisam autom udario dijete, Dejan nije ubio dijete dok je bio sa mnom. Dijete nije postojalo, nije istina ono što mi tužiteljstvo stavlja na teret. Policija u Boru me tukla i prijetila mi, to mi je bio najteži trenutak u životu. Ne znam tko me tukao, imao sam kapuljaču na glavi. Priznao sam da sam počinio ubojstvo jer sam bio na rubu smrti. Mogu se zakleti u svoje najmilije da nisam ubio dijete, a ni Dejan kad je bio sa mnom - rekao je Janković na ispitivanju na Višem javnom tužiteljstvu u Zaječaru, prenosi Blic.

Na drugom ispitivanju ponovio je sve iz prethodnog iskaza. Bio je spreman odgovarati na pitanja tužitelja, navodeći da nije čuo nikakav udarac tijekom vožnje i da nisu konzumirali alkohol tijekom radnog vremena. Rekao je da poznaje Dragijevićevog brata, ali ne i oca. Dankine roditelje, dodaje, također ne poznaje, a djevojčicu je vidio samo na slikama.