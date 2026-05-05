Misterij zapaljenog auta: 'Čuo se udarac i auto je odmah bio u plamenu, a vozač je pobjegao'

Nije bilo nikakve potjere, čuo se udarac, pogledala sam kroz prozor i odmah vidjela da je vozilo u plamenu. Zvala sam 112, no rekli su da su već imali dojavu i da stižu, kazala nam je Zagrepčanka koja živi u zgradi kraj Vjesnika, gdje je u ponedjeljak navečer Hyundai potpuno izgorio. Iz zagrebačke policije potvrdili su da su u ponedjeljak oko 20.30 sati dobili dojavu o prometnoj nesreći na Cvjetnoj cesti. Kako doznajemo, vozač je udario u metalni stupić, nakon čega se vozilo zapalilo, a u nesreći nitko nije ozlijeđen.

Vozač je izašao iz vozila i, prema riječima očevidaca, udaljio se, no doznajemo da ga je naknadno pronašla policija. Kako neslužbeno doznajemo, prema dosad utvrđenom, nema indicija da bi bilo počinjeno kakvo kazneno djelo nego može biti riječ o prekršaju izazivanja prometne nesreće s materijalnom štetom.

- Prvo su došli vatrogasci, prije policije, i već su gasili kad je došla prva patrola. Nisam vidjela vozača kako izlazi ili bježi iz auta, samo sam poslije čula da se udaljio. Kasnije je došla i vlasnica, bila je tu nekoliko sati, razgovarala s policijom - kazala nam je mještanka i dodala da joj je žao zbog vlasnice koja je na takav način ostala bez vozila.

- Ti su stupići postavljeni ovdje prije godinu ili dvije, jer smo prije, čim bismo izašli iz ulaza, bili odmah na cesti. Bilo je to vrlo nezgodno i opasno, osobito za djecu, jer je netko mogao nastradati. Možda bi mogli biti malo vidljiviji - opisuje naša sugovornica.

Dodaje kako su suvlasnici strahovali da plamen ne zahvati zgradu, fasadu, ali širenje požara, nasreću, spriječila je brza reakcija vatrogasaca. Nakon što su oni ugasili požar, na mjesto događaja stigla je ekipa za očevid. Tek nakon što su oni završili očevid, došla je vučna služba.

- Nisu mogli odmah odvući auto jer je baš nekako 'nasjeo' na stupić. Morali su upotrijebiti kuku da bi ga podignuli. Ne razumijem uopće kako je uspio tako udariti, čini se da mu je stupić probio podvozje, nešto ispod - komentirala je mještanka dodajući da su nesreću najbolje mogli vidjeti zaštitari koji u vozilu s te strane čuvaju kompleks Vjesnika.

Drugi mještanin kazao nam je kako ništa nije čuo ni vidio jer je baš u to vrijeme gledao utakmicu.

- Da je nešto bilo, vidio sam tek ujutro kad sam izašao iz zgrade - kratko je rekao.

Na mjestu nesreće u utorak prijepodne djelatnici Zagrebačkih cesta, podružnice Zagrebačkog holdinga, uklonili su sitne ostatke izgorjelog vozila te posipali i čistili taj dio ceste pijeskom. 

Vatrogasci spriječili širenje požara

Mještani su strahovali da se požar ne proširi na zgradu jer se zapaljeno vozilo nalazilo vrlo blizu nje, no brzom reakcijom vatrogasaca to je spriječeno.