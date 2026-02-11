Misteriozne smrti u bugarskim planinama. Šest mrtvih, sumnja se na kult: 'Kao Twin Peaks...'

Šest tijela pronađeno je na dvije udaljene lokacije u planinama, tužitelj sve uspoređuje s "Twin Peaksom", sumnja se na povezanost s kultom, cijela Bugarska je potresena...

Jeziva saga započela je 2. veljače kada su u blizini izgorjele planinarske kolibe kod prijevoja Petrohan pronađena tijela trojice muškaraca u dobi od 45, 49 i 51 godinu. Svi su imali prostrjelne rane, a forenzičari su utvrdili da se najvjerojatnije radi o samoubojstvima.

Foto: NOVA TV/REUTERS

Tjedan dana kasnije, osmog veljače, muškarac je otkrio još tri tijela u kamperu parkiranom osamdesetak kilometara dalje, ispod vrha Okolčitsa. Žrtve su bile muškarci stari 51 i 22 godine te petnaestogodišnji dječak.

Tužiteljstvo je, na temelju rezultata obdukcije, objavilo kako se u kamperu vjerojatno radi o dva uzastopna ubojstva i jednom samoubojstvu.

Preminuli su bili članovi nevladine organizacije Nacionalna agencija za nadzor zaštićenih područja (NAKZT), koja je kolibu kod Petrohana koristila kao svoje sjedište. Reuters piše kako su živjeli u toj kolibi. Direktor nacionalne policije Zahari Vaskov nazvao je slučaj "bez presedana u našoj zemlji", dok je vršitelj dužnosti glavnog tužitelja Borislav Sarafov povukao paralelu s kultnom američkom serijom.

​- Život nam je ovdje servirao šokantnije detalje nego u seriji Twin Peaks - izjavio je Sarafov.

Istražitelji su objavili snimke nadzornih kamera iz kolibe koje prikazuju svih šest osoba zajedno 1. veljače. Trojica koja su ostala u kolibi kasnije su snimljena kako podmeću požar.

Iako je NAKZT službeno bila posvećena ekologiji, njene aktivnosti znale su izazvati i kontroverze...

- Organizacija je funkcionirala kao paravojna jedinica "šumskih rendžera". Njeni članovi patrolirali su šumama blizu granice sa Srbijom - pišu bugarski mediji.

Bugarska policija tvrdi i kako je unutar grupe postojala "snažna psihološka nestabilnost".

Istražitelji su u objektima pronašli elemente duhovnih i ritualnih praksi, uključujući simbole povezane s tibetanskim budizmom, zbog čega se provjerava je li skupina funkcionirala kao zatvorena zajednica s obilježjima kulta, iako to službeno još nije potvrđeno.

Ljudi bliski ubijenima kažu da su ih sigurno smaknuli jer su nešto vidjeli – neke kriminalne stvari na granici Bugarske i Srbije.

- Očito su nešto vidjeli, to je jasno. Po meni je ovo čisto profesionalno ubojstvo - rekla je Ralitsa Asenova, majka jedne od žrtava. Odbacuje tvrdnje da su unutar ove grupe postojale svađe, piše Guardian.