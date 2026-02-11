Obavijesti

News

Komentari 0
MEĐU ŽRTVAMA I DJEČAK (15)

Misteriozne smrti u bugarskim planinama. Šest mrtvih, sumnja se na kult: 'Kao Twin Peaks...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Misteriozne smrti u bugarskim planinama. Šest mrtvih, sumnja se na kult: 'Kao Twin Peaks...'
Foto: NOVA TV/REUTERS

Istražitelji su objavili snimke nadzornih kamera iz kolibe koje prikazuju svih šest osoba zajedno 1. veljače. Trojica koja su ostala u kolibi kasnije su snimljena kako podmeću požar...

Admiral

Šest tijela pronađeno je na dvije udaljene lokacije u planinama, tužitelj sve uspoređuje s "Twin Peaksom", sumnja se na povezanost s kultom, cijela Bugarska je potresena...

Jeziva saga započela je 2. veljače kada su u blizini izgorjele planinarske kolibe kod prijevoja Petrohan pronađena tijela trojice muškaraca u dobi od 45, 49 i 51 godinu. Svi su imali prostrjelne rane, a forenzičari su utvrdili da se najvjerojatnije radi o samoubojstvima.

Cluster of mystery deaths in western Bulgarian mountains confounds police
Foto: NOVA TV/REUTERS

Tjedan dana kasnije, osmog veljače, muškarac je otkrio još tri tijela u kamperu parkiranom osamdesetak kilometara dalje, ispod vrha Okolčitsa. Žrtve su bile muškarci stari 51 i 22 godine te petnaestogodišnji dječak.

ZLOČIN ŠOKIRAO ZEMLJU U Bugarskoj našli troje mrtvih, sumnjičili ih za ranija ubojstva
U Bugarskoj našli troje mrtvih, sumnjičili ih za ranija ubojstva

Tužiteljstvo je, na temelju rezultata obdukcije, objavilo kako se u kamperu vjerojatno radi o dva uzastopna ubojstva i jednom samoubojstvu.

Preminuli su bili članovi nevladine organizacije Nacionalna agencija za nadzor zaštićenih područja (NAKZT), koja je kolibu kod Petrohana koristila kao svoje sjedište. Reuters piše kako su živjeli u toj kolibi. Direktor nacionalne policije Zahari Vaskov nazvao je slučaj "bez presedana u našoj zemlji", dok je vršitelj dužnosti glavnog tužitelja Borislav Sarafov povukao paralelu s kultnom američkom serijom.

​- Život nam je ovdje servirao šokantnije detalje nego u seriji Twin Peaks - izjavio je Sarafov.

Istražitelji su objavili snimke nadzornih kamera iz kolibe koje prikazuju svih šest osoba zajedno 1. veljače. Trojica koja su ostala u kolibi kasnije su snimljena kako podmeću požar.

BIZARNI SLUČAJ Otac upucao kćer u Teksasu: 'Svađali su se oko Trumpa'
Otac upucao kćer u Teksasu: 'Svađali su se oko Trumpa'

Iako je NAKZT službeno bila posvećena ekologiji, njene aktivnosti znale su izazvati i kontroverze...

- Organizacija je funkcionirala kao paravojna jedinica "šumskih rendžera". Njeni članovi patrolirali su šumama blizu granice sa Srbijom - pišu bugarski mediji.

Bugarska policija tvrdi i kako je unutar grupe postojala "snažna psihološka nestabilnost".

GRADIĆ POD OPSADOM UŽAS U KANADA 10 ubijenih u srednjoj školi, objavili prve snimke. Oglasio se i Plenković...
UŽAS U KANADA 10 ubijenih u srednjoj školi, objavili prve snimke. Oglasio se i Plenković...

Istražitelji su u objektima pronašli elemente duhovnih i ritualnih praksi, uključujući simbole povezane s tibetanskim budizmom, zbog čega se provjerava je li skupina funkcionirala kao zatvorena zajednica s obilježjima kulta, iako to službeno još nije potvrđeno.

Ljudi bliski ubijenima kažu da su ih sigurno smaknuli jer su nešto vidjeli – neke kriminalne stvari na granici Bugarske i Srbije.

- Očito su nešto vidjeli, to je jasno. Po meni je ovo čisto profesionalno ubojstvo - rekla je Ralitsa Asenova, majka jedne od žrtava. Odbacuje tvrdnje da su unutar ove grupe postojale svađe, piše Guardian.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €
PREGLEDALI MI MERCEDES

Gradonačelnik Banje Luke koji kuka za Krajinom zadržan na granici RH! Kaznili ga sa 700 €

Stanivuković je nedavno zgrozio hrvatsku javnost govorom u kojem je izrazio žaljenje za 'srpskom Krajinom'.
Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji
IZMISLILA NAPAD U ZAGREBU

Podigli optužnicu: Časna je sve izmislila, snimile su je i kamere. Na kraju sve priznala policiji

Časnu sestru optužili su za lažno prijavljivanje kaznenog djela, a policija je u istrazi otkrila da je časna sama kupila nož, u čemu su je snimile kamere, a optužnicu temelje i na njenom potpunom priznanju.
Provjerite Eurojackpot rezultate
HRVATI BEZ SREĆE

Provjerite Eurojackpot rezultate

Zabilježena su dva dobitnika 5+1 kombinacije, koji su osvojili iznos od 693.224,10 eura po dobitnom listiću. U kategoriji 5 ostvareno je devet dobitaka, a svaki vrijedi 86.876,90 eura.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026