Obavijesti

News

Komentari 3
AKCIJA USKOKA

Misteriozni natpis osvanuo je tjedan dana prije uhićenja Vinka Grgića: 'Ne damo ti 25 posto...'

Piše Luka Safundžić,
Čitanje članka: < 1 min
Misteriozni natpis osvanuo je tjedan dana prije uhićenja Vinka Grgića: 'Ne damo ti 25 posto...'
Foto: čitatelj/24sata

Uskok je u četvrtak ujutro pokrenuo novu akciju, a među uhićenima je novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić...

Admiral

U samom središtu Nove Gradiške, na pročelju zgrade Name kojom svakodnevno prolaze stotine građana, prije više od tjedan dana osvanuo je transparent koji je izazvao brojne komentare. 

Na njemu je prikaz prvog uhićenja novogradiškog gradonačelnika Vinka Grgića uz poruku: „Ne damo ti 25%!“. 

GRADONAČELNIK NOVE GRADIŠKE Evo što ima uhićeni Vinko Grgić: Vila s bazenom, dva kredita...
Evo što ima uhićeni Vinko Grgić: Vila s bazenom, dva kredita...

Jutrošnja akcija USKOK-a dodatno je otvorila pitanja. Kako su izvijestili iz USKOK-a, u tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje koje provodi PUNSKOK.

- Navedene radnje provode se na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela - poručili su iz USKOK-a. Kako smo ranije izvijestili, među uhićenima je i novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić.

Grgić je, prema zasad neslužbenim informacijama, od lokalnih ugostitelja tražio novac kako bi im osigurao najam gradskih lokala, no ugostitelji su odbili platiti taj reket. Tu su i neslužbene informacije da je muljao i sa zakupom gradskog zemljišta i to na način da bi spustio cijenu najma, a zauzvrat je Grgićeva tvrtka bila ili podizvođač ili je realizirala svoje projekte uz tvrtke koje su dobivale zemljišta u zakup. Grgić je inače vlasnik tvrtke Entazis koja se bavi arhitektonskim projektiranjem. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'

Jednostavno im nisam mogla priznati kako ne stižem diplomski napisati pa sam samo htjela malo na vremenu dobiti, priznala je časna sestra...
UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA NAPADA

UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

PU primorsko-goranska potvrdila je za 24sata da istražuju slučaj
Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'
TEŠKO JE OZLIJEĐEN

Otac pretučenog maloljetnika iz Rijeke: 'Prije par mjeseci smo se doselili, tukli su ga bez razloga'

Iz primorsko-goranske policije potvrdili su nam da su upoznati sa cijelim slučajem i daje istraga u tijeku...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026