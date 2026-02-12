Misteriozni natpis osvanuo je tjedan dana prije uhićenja Vinka Grgića: 'Ne damo ti 25 posto...'

U samom središtu Nove Gradiške, na pročelju zgrade Name kojom svakodnevno prolaze stotine građana, prije više od tjedan dana osvanuo je transparent koji je izazvao brojne komentare.

Na njemu je prikaz prvog uhićenja novogradiškog gradonačelnika Vinka Grgića uz poruku: „Ne damo ti 25%!“.

Jutrošnja akcija USKOK-a dodatno je otvorila pitanja. Kako su izvijestili iz USKOK-a, u tijeku su uhićenja i hitne dokazne radnje koje provodi PUNSKOK.

- Navedene radnje provode se na području Nove Gradiške, Slavonskog Broda i Zagreba u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile koruptivna kaznena djela - poručili su iz USKOK-a. Kako smo ranije izvijestili, među uhićenima je i novogradiški gradonačelnik Vinko Grgić.

Grgić je, prema zasad neslužbenim informacijama, od lokalnih ugostitelja tražio novac kako bi im osigurao najam gradskih lokala, no ugostitelji su odbili platiti taj reket. Tu su i neslužbene informacije da je muljao i sa zakupom gradskog zemljišta i to na način da bi spustio cijenu najma, a zauzvrat je Grgićeva tvrtka bila ili podizvođač ili je realizirala svoje projekte uz tvrtke koje su dobivale zemljišta u zakup. Grgić je inače vlasnik tvrtke Entazis koja se bavi arhitektonskim projektiranjem.