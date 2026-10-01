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STIGAO IZ NJEMAČKE

Misteriozni paket stigao u vojnu bazu u Poljskoj. Evakuirali 130 ljudi. Osjetili iritacije na licu

Piše Filip Sulimanec,
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Misteriozni paket stigao u vojnu bazu u Poljskoj. Evakuirali 130 ljudi. Osjetili iritacije na licu
Foto: Pleiades Neo © Airbus DS 2026
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Kuverta poslana iz Njemačke dostavljena je bazi Vojne policije u gradu Nowa Deba, udaljenom stotinjak kilometara od jugoistočne granice s Ukrajinom

Oko 130 ljudi moralo je napustiti vojni objekt u Poljskoj nakon što je na njihovu adresu stigao sumnjiv paket iz Njemačke. Iako su prve procjene ukazivale na potencijalnu ugrozu, naknadna testiranja pokazala su da pošiljka ne sadrži kemijske, biološke ni radiološke agense.

Kuverta poslana iz Njemačke dostavljena je bazi Vojne policije u gradu Nowa Deba, udaljenom stotinjak kilometara od jugoistočne granice s Ukrajinom.

Dvojica policijskih službenika i jedan civil koji rade u bazi osjetili su iritacije na rukama i licu te su ih hitno prebacili u bolnicu. Četiri dodatne osobe koje nisu imale nikakve simptome preventivno su izolirali kako bi spriječili širenje moguće zaraze.

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Na teren su odmah uputili specijalizirane jedinice za kemijsku, biološku, radiološku i nuklearnu zaštitu. Zbog blizine kampa Jomsborg, centra gdje obučavaju ukrajinsko i NATO osoblje, pojavila se snažna zabrinutost da je baza postala meta koordiniranog napada. Poljska vojska ubrzo je demantirala te sumnje nakon detaljne analize sadržaja pošiljke.

Ovaj incident dogodio se samo nekoliko dana nakon što je poljska vlada počela masovno dijeliti građanima upute o tome kako reagirati u slučaju zračnih napada. Lokalne vlasti sve više strahuju da bi Rusija mogla otvoriti novi front na njihovom teritoriju. Magdalena Roguska iz ministarstva unutarnjih poslova objasnila je da je glavni cilj izdanog priručnika pripremiti stanovništvo za ispravno postupanje odmah nakon dobivanja upozorenja o izvanrednim situacijama.

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