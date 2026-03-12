Mještani u Kutjevu blokiraju prilaz kompostani iz koje se danima širi nepodnošljiv smrad

Sredinom prosinca prošle godine kompostana u Kutjevu krenula je s radom. Međutim, odmah po pokretanju njihovih aktivnosti počeo se osjećati nesnosan smrad koji se širio na prostor cijelog grada. Mi smo to prijavili i državnom inspektoratu tražeći da se zaštiti naši sugrađani kao i svi naši gosti. Osim našeg zdravlja želimo zaštiti naš čist zrak, našu prirodu. Zbog toga traje prosvjed i bit će nastavljen i u idućim danima. Mi smo uvjereni da se u njihovom proizvodnom ciklusu ne drže svih pravila struke zaštite zraka i prirode. Mi kao grad i ljudi u njemu nismo protiv investicije. Nismo protiv toga da ljudi rade, ali smo protiv da se širi ovakav smrad. Te da se zagađuje svježi zrak, naša priroda i netaknuta baština - kaže Josip Budimir, gradonačelnik Kutjeva, koji je u četvrtak stao uz svoje sumještane.

Gradonačelnik i svi koje smo zatekli na prosvjednom punktu kažu da ne znaju što se unutra radi, ali da ono, što izlazi u tekućem stanju i zrak koji povremeno toliko smrdi da izaziva povraćanje ne slute na dobro.

24sata Kutjevo: Mještani već treći dan blokiraju prilaze kompostani iz koje se širi nepodnošljiv smrad | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

- Borit ćemo se svim mogućim i dopuštenim sredstvima da zaštitimo prvenstveno sebe, svoj zrak, svoje ljude. Zaštitit ćemo naše vinograde i polja. Nećemo odustati dok god se ovo ne prestane širiti - kaže Budimir i najavljuje za petak u 16 sati veliki prosvjed svih kojima je Kutjevo u srcu.

Prve posljedice zagađenja koje se širi iz kompostane već osjećaju vinari, među njima i jedan od najpoznatiji u Kutjevačkom kraju, Vlado Krauthaker čija je punionica vina jedna od prvih susjeda kompostane.

- Već smo nekoliko puta odgodili punjenje vina, jer smrad koji dolazi iz kompostane je toliko intenzivan da se bojimo da će ući u boce i zagaditi vino - rekao je Ivan Grgić, direktor Vinarije Krauthaker d.o. o. Kutjevo. Prosvjednici u četiri dana, a na punktu su 24 sata, do sada nisu u krug kompostane nisu pustiti niti ijedan kamion.

- Vlasnici su navodno iz Križevaca. Imamo informaciju da su ovako nešto imali namjeru otvoriti tamo, ali im nisu dopustili pa su došli ovdje - rekli su Kutjevčani odlučni da se sve odradi po struci.