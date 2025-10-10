Obavijesti

Mještanima ne smeta ni buka ni prašina, no nostalgično kažu: 'Još kad bi tu igrao Zagreb'

Mještanima ne smeta ni buka ni prašina, no nostalgično kažu: 'Još kad bi tu igrao Zagreb'

Na gradilištu novog modernog nogometnog stadiona u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu počela je nicati prva tribina na sjeveru. Trebao bi biti gotov do kraja 2026. godine

Živio sam tu, cijeli život gledam ovaj stadion i NK Zagreb te sam navijač Zagreba. Ovo što se gradi je jako lijepo, zapravo oplemenit će se, tu je bilo više štakora i svega unutra nego igrača. Mi smo stvarno za, podržavamo. Građevinar sam po struci i mogu reći da dečki rade savršeno, brzo, vjerujem da će to 2026. biti gotovo, rekao nam je Miroslav, koji je do prije četiri godine živio u zgradi tik do legendarnog stadiona u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu. I danas rado i često navrati k bivšim susjedima na Trešnjevku te promatra kako napreduju radovi.

