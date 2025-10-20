Mlada vozačica u Dubrovniku kažnjena s 2046 eura: Odbila test na drogu, imala marihuanu

Mlada vozačica (21) iz Dubrovnika kažnjena je s 2.046,61 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije nakon što je odbila testiranje na droge, a policija je kod nje pronašla manju količinu marihuane.

Također je utvrđeno da vozi s inozemnom vozačkom dozvolom koju nije zamijenila za hrvatsku, što je zakonska obveza. Prekršaji su zabilježeni 15. listopada tijekom večernje prometne kontrole i to je ujedno najveća izrečena kazna proteklog tjedna.