Obavijesti

News

Komentari 0
NAJVEĆA KAZNA PROTEKLOG TJEDNA

Mlada vozačica u Dubrovniku kažnjena s 2046 eura: Odbila test na drogu, imala marihuanu

Piše Marta Divjak,
Čitanje članka: < 1 min
Mlada vozačica u Dubrovniku kažnjena s 2046 eura: Odbila test na drogu, imala marihuanu
ILUSTRACIJA | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Također je utvrđeno da vozi s inozemnom vozačkom dozvolom koju nije zamijenila za hrvatsku, što je zakonska obveza

Mlada vozačica (21) iz Dubrovnika kažnjena je s 2.046,61 eura i tromjesečnom zabranom upravljanja vozilima B kategorije nakon što je odbila testiranje na droge, a policija je kod nje pronašla manju količinu marihuane. 

KOBNA VOŽNJA Nedjeljna vožnja u Hruševcu završila teškim ozljedama: Pijan se quadom zabio u stup
Nedjeljna vožnja u Hruševcu završila teškim ozljedama: Pijan se quadom zabio u stup

Također je utvrđeno da vozi s inozemnom vozačkom dozvolom koju nije zamijenila za hrvatsku, što je zakonska obveza. Prekršaji su zabilježeni 15. listopada tijekom večernje prometne kontrole i to je ujedno najveća izrečena kazna proteklog tjedna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata
NEČUVENA PLJAČKA

FOTO Ovo je neprocjenjivi nakit ukraden iz Louvrea! Smaragdi, safiri i broš s 2438 dijamanata

Lopovi koji su u nedjelju oko 9:30 iz pariškog muzeja Louvre ukrali vrijedan nakit iz Napoleonova doba putem su ostavili krunu carice Eugenie, koju je policija navodno pronašla oštećenu. Još se traga za sedam komada neprocjenjivog nakita
FOTO Ovo su prizori iz utrobe Velebita: Bugari i Hrvati ušli u sustav jama dug čak 63 km!
SPELEOLOŠKI SPEKTAKL

FOTO Ovo su prizori iz utrobe Velebita: Bugari i Hrvati ušli u sustav jama dug čak 63 km!

Četveročlana ekipa bugarskih speleologa, Anna-Maria Stojanova, Ani Gateva, Simeon Nenkov i Pavlin Dimitrov, nakon provedenih sedam dana u Jamskom sustavu Crnopac naišla je na postavljeni dio Alibabine jame
Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'
RATNA ISPOVIJEST '260 DANA'

Kalvarija Slavonca koji je okupio zvijezde Hollywooda: 'S 10 godina skupljao sam leševe'

Marijan Gubina je 1991. kao dječak završio u logoru u Dalju. Prema njegovoj knjizi snimljen je film u kojemu glume holivudske legende Armand Assante i Tim Roth

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025