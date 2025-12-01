Mladež HDZ-a ima novog šefa

U nedjelju su održani unutarstranački izbori u Mladeži HDZ-a. Za novog predsjednika izabran je Tin Jurak, priopćili su iz stranke.

Na 28 biračkih mjesta diljem Hrvatske glasalo je ukupno 7897 članica i članova Mladeži HDZ-a po principu 'jedan član, jedan glas'.

Izabrani su i zamjenik predsjednika Domagoj Ćorić, potpredsjednici Željko Romić, Stipan Ćurak, Katarina Petrović, Josip Ukalović, Ivan Jagnjić te članovi Predsjedništva Lara Mandić, Lovro Horvat, Petar Spajić, Domagoj Kelović i Luka Knez.

Jurak je sedam godina bio predsjednik Mladeži HDZ-a Varaždinske županije. Ovim izborom postao je i član Predsjedništva HDZ-a.

- Zahvaljujem svim članicama i članovima koji su izašli na izbore i podržali naš tim. Naša je obveza predlagati konkretne mjere i programe za mlade u Hrvatskoj te biti snažan glas svoje generacije na političkoj sceni. Nastavit ćemo djelovati kao pouzdan partner Vladi RH na čelu s premijerom Plenkovićem i aktivno sudjelovati u provedbi politika koje donose stvarne prilike mladima -poručio je Jurak.