Mladi Međimurci u čast gradu heroju! 'Napravili smo haljinu u obliku vukovarskog vodotornja'

Piše Veronika Miloševski,
Čitanje članka: 2 min
Foto: : Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL, Canva

Haljinu je osmislila Katica Korunek, nastavnica Gospodarske škole u Čakovcu. Šivala ju je dva tjedna s učenicima trećih razreda...

Prošle sam godine posjetila Vukovar i Ovčaru, ta tišina i tuga obuzele su me u potpunosti. Tko je bio tamo, znat će kako je to hodati vukovarskim ulicama. Osjetiti sve što vidiš. Razmišljala sam kako te osjećaje pretvoriti u nešto. Početkom školske godine došla sam na ideju da bismo mogli napraviti haljinu u spomen Vukovaru, rekla nam je Katica Korunek, nastavnica Gospodarske škole u Čakovcu.

Tijekom školske godine 2023/2024. učenici Gospodarske škole Čakovec svojim su predanim radom i angažmanom izražavali duboko poštovanje obilježavajući Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata, posebice herojske žrtve Vukovara i Škabrnje.

- Mladi ove generacije s ponosom čuvaju sjećanje na povijest koja nas oblikuje, što su pokazali i osmislivši te izradivši posebnu haljinu - opisala nam je.

Materijale za ovu haljinu pronašli su u skladištu škole. Pomno su ih izabrali i bacili se na posao.

- Dva tjedna smo je radili, učenici trećih razreda i ja. Kad sam im predstavila ideju, bili su oduševljeni. Oni su uvijek za rad, a i sami znaju koliko je važna simbolika ove haljine - dodala je nastavnica Korunek.

Haljina je bila školski projekt inspiriran nesvakidašnjim motivom Vukovarskog vodotornja, trajnim simbolom hrvatskog otpora, hrabrosti, prkosa i zajedništva. Vodotoranj, koji je preživio snažne ratne udare, predstavlja snagu i vjeru u slobodu, a učenici su ga pretočili u modnu formu koja evocira duh Grada heroja i važnost trajnog sjećanja.

- Projekt je počeo u učionici kroz razredni zadatak u kojem su učenici modnih tehničara osmislili idejne crteže. Nakon idejnog rješenja uslijedila je detaljna razrada i testiranje kroja, a zatim je nastupila završna izrada haljine - navela je.

Haljina se ističe posebnim izborom materijala, kao što su baršun i taft svila, uz dodanu mrežicu, koja unosi dozu suvremenosti i prozračnosti. Gornji dio haljine izrađen je u moćnoj crvenoj boji, simbolizirajući krv i hrabrost, a donji dio u sivoj boji prikazuje betonsku i čeličnu strukturu konstrukcije Vodotornja.

- U svaki šav ove haljine umetnut je fišbajn (riblja kost), što joj daje prepoznatljiv čvrst i voluminozan oblik, koji podsjeća na monumentalnost tornja. Haljina je dodatno oslikana prikazom pukotina i oštećenja, motivima koji se izravno referiraju na tragove rata i izdržljivost tornja - objasnila nam je. Ovaj projekt, dodaje, nije samo modna kreacija nego i snažan izraz pijeteta i zahvalnosti prema žrtvi onih koji su branili domovinu.

- Haljina predstavlja most između prošlosti i sadašnjosti kroz kreativnost i stručno znanje mladih dizajnera i krojača. Ova modna izvedba trajno podsjeća na to da su hrabrost, zajedništvo i sjećanje na žrtvu neprocjenjivi temelji identiteta hrvatskog naroda, te smo ih utkali u svaku nit i svaki šav - zaključila je.

