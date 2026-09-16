Mladi par poginuo u nesreći kod Venecije: Vjenčali su se prije tri mjeseca, čekali su i dijete...

Talijanske službe pronašle su tijelo 26-godišnje Brazilke Gabrielle Querino, koja je nestala nakon teške nesreće u Venecijanskoj laguni. Ona je u subotu bila na čamcu sa svojim suprugom, 25-godišnjim talijanskim ribarom Seanom Michielijem, kad su se sudarili su vodenim taksijem.

Tijelo nesretne Brazilke pronađeno je nakon potrage koja je trajala više dana...

Foto: Društvene mreže

Do nesreće je došlo u subotu ujutro. Michieli i Querino krenuli su iz Burana oko pet ujutro, nekih pola sata kasnije došlo je do sudara.

Mladog Talijana pronašli su teškog ozlijeđenog, hitno su ga operirali, ali nije preživio. Odmah je pokrenuta potraga za Gabriellom. U vodi su kasnije našli njezinu torbu i dokumente, često je sa suprugom išla 'u ribe', istražitelji su vjerovali kako je i tog kobnog dana bila s njima na brodu.

Sad je stigla potvrdu kako je pronađeno njezino tijelo.

- Nažalost, u laguni je pronađeno tijelo Gabrielle Querino. Ovim pronalaskom gasi se i posljednja nada i na najbolniji se način završava tragedija koja je proteklih dana držala cijeli grad u neizvjesnosti - kazao je gradonačelnik Venecije Simone Venturini.

Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv 38-godišnjeg vozača vodenog taksija zbog ubojstva u pomorskom prometu. On je kazao istražiteljima kako prije sudara nije vidio drugi čamac.

Sad treba utvrditi kojom se brzinom kretao, jesu li ispravno korištena svijetla, je li bilo problema s manevriranjem... Dio kanala u kojem je došlo do nesreće nije pokriven kamerama.

Istražitelji pokušavaju doći i do dvoje turista koji su bili u vodenom taksiju, oni bi mogli biti, pišu talijanski mediji, ključni svjedoci.