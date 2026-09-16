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STRAŠNA TRAGEDIJA

Mladi par poginuo u nesreći kod Venecije: Vjenčali su se prije tri mjeseca, čekali su i dijete...

Piše 24sata,
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Mladi par poginuo u nesreći kod Venecije: Vjenčali su se prije tri mjeseca, čekali su i dijete...
Foto: Društvene mreže
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Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv 38-godišnjeg vozača vodenog taksija zbog ubojstva u pomorskom prometu. On je kazao istražiteljima kako prije sudara nije vidio drugi čamac....

Talijanske službe pronašle su tijelo 26-godišnje Brazilke Gabrielle Querino, koja je nestala nakon teške nesreće u Venecijanskoj laguni. Ona je u subotu bila na čamcu sa svojim suprugom, 25-godišnjim talijanskim ribarom Seanom Michielijem, kad su se sudarili su vodenim taksijem. 

Tijelo nesretne Brazilke pronađeno je nakon potrage koja je trajala više dana...

Foto: Društvene mreže

Do nesreće je došlo u subotu ujutro. Michieli i Querino krenuli su iz Burana oko pet ujutro, nekih pola sata kasnije došlo je do sudara.

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Mladog Talijana pronašli su teškog ozlijeđenog, hitno su ga operirali, ali nije preživio. Odmah je pokrenuta potraga za Gabriellom. U vodi su kasnije našli njezinu torbu i dokumente, često je sa suprugom išla 'u ribe', istražitelji su vjerovali kako je i tog kobnog dana bila s njima na brodu.

Sad je stigla potvrdu kako je pronađeno njezino tijelo.

- Nažalost, u laguni je pronađeno tijelo Gabrielle Querino. Ovim pronalaskom gasi se i posljednja nada i na najbolniji se način završava tragedija koja je proteklih dana držala cijeli grad u neizvjesnosti - kazao je gradonačelnik Venecije Simone Venturini.

Talijanski tužitelji pokrenuli su istragu protiv 38-godišnjeg vozača vodenog taksija zbog ubojstva u pomorskom prometu. On je kazao istražiteljima kako prije sudara nije vidio drugi čamac. 

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Sad treba utvrditi kojom se brzinom kretao, jesu li ispravno korištena svijetla, je li bilo problema s manevriranjem... Dio kanala u kojem je došlo do nesreće nije pokriven kamerama.

Istražitelji pokušavaju doći i do dvoje turista koji su bili u vodenom taksiju, oni bi mogli biti, pišu talijanski mediji, ključni svjedoci.

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